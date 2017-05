Nišlijama “srpski El Klasiko“, Noma i Kojić pokorili Kruševac - sledeće nedelje bitka za Evropu

Protiv Vojvodine...

Real sa Nišave ponovo juriša ka Evropi. Radnički je iskoristio poraz Mladosti u Novom Sadu i trećom uzastopnom pobedom u Superligi vratio se u trku za izlaskom na međunarodnu scenu. Rjota Noma i Nemanja Kojić doneli su Radničkom velikih 2:0 na gostovanju kod Napretka u meču koji su na sajtu kruševačkog superligaša nazivali i - srpskim El Klasikom.

Ovaj današnji bio je jubilarni 50, ali ga u Kruševcu neće pamtiti po dobrom, iako su na početku meča mogli da preko Džesija Sekidike i Envera Alivodića stignu do vođstva. Kako nisu - stigla je kazna.

Igao se 45. minut utakmice kada je Marko Tomić poslao odličnu dijagonalu do Ace Jovanovića, kapiten Radničkog je centrirao na glavu Kojiću, on ju je spustio do Lazara Arsića, ali je Nikola Petrović zaustavio taj udarac. Nažalost po Čarapane, Rjota Noma - koji je u igru ušao u 28. minutu umesto povređenog Saše Stojanovića - prvi je naleteo na odbitak i u najgorem mogućem trenutku po domaće doveo Radnički u vođstvo.

A samo što je igra nastavljena prednost je i duplirano. Lazar Arsić je poslao savršen centaršut u srce kaznenog prostora Napretka, Slobodan Urošević i Nemanja Tubić su zaspali, a Nemanja Kojić iz trka glavom jednostavno zakucao u mrežu Napretka.

Posle toga, izabranici Milana Rastavca svesno su inicijativu prepustili Napretku i još jednom pokazali da im je defanziva najjače oružje, mada su se domaćini u Kruševcu - s pravom čini se - bunili zbog toga što Milorad Mažić nije pri rezultatu 0:2 svirao najstrožu kaznu zbog istina slučajnog igranja rukom Jovanovića u kaznenom prostoru Radničkog.

Mladost iz Lučana sada je samo dva koraka ispred Radničkog, ali treba imati na umu da Nišlije u preostala tri kola očekuju susreti sa Vojvodinom, Crvenom zvezdom i Partizanom. I Mladost na meniju ima beogradske večite rivale, ali i Napredak u Lučanima u pretposlednjem kolu.

U plej autu, Radnik je ostavio Novi Pazar na začelju tabele pošto je njihov okršaj u Surdulici završen rezultatom 1:1. Rezultatom kojim bi gosti iz Novog Pazara morali da budu zadovoljniji s obzirom na to da su već od 40. minuta igrali sa desetoricom zbog isključenja Dejana Babića, te da su od 80. imali samo devetoricu na terenu pošto je drugi žuti sviran i Milanu Saviću.

SUPERLIGA SRBIJE, 34. kolo:

PLEJ OF

Petak:

Javor - Partizan 1:2 (0:0)

/Eliomar 62 - Đurđević 47, 55 pen/

Subota:

Voždovac - Crvena zvezda 3:2 (2:0)

/Anđelković 14. autogol, Dražić 36, Srećković 88 - Luković 71. penal, Poletanović 90+3/

Vojvodina - Mladost Lučani 2:1 (1:0)

/Malbašić 45, 89. penal - Milosavljević 86/

Nedelja:

Napredak - Radnički Niš 0:2 (0:1)

/Noma 45, Kojić 55/

PLEJ AUT

Subota:

Bačka - Čukarički 2:4 (1:4)

/Bajić 16. penal, Balabanović - Jovanović 7, Kajević 27, Obradović 33, 43/

Borac - Metalac 1:0 (0:0)

/Mihajlović 85/

Nedelja:

Spartak - Rad 0:0

Radnik - Novi Pazar 1:1 (1:1)

/Trifunović 44 - Marković 45/

