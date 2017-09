Noćas mi se ne spava (FOTO+VIDEO)

Izraz lica čoveka ubijenog u pojam. Možda i najbolji opis stanja Dijega Koste u završnim sekundama meča njegovog doskorašnjeg i budućeg kluba.

Sjajni špic je iz lože stadiona „Vanda Metropolitano“ pratio susret Atletiko - Čelsi (1:2) i mada nije pokazivao emocije mora da je u njemu sve kuvalo od želje da ekipa Dijega Simeonea uzme meru Plavcima. Bila bi to slatka osveta za način na koji ga je tretirao Antonio Konte, pogotovo kako ga je posredstovm SMS poruke obavestio da mu više nije potreban.

A onda 94. minut, akcija kao na malom fudbalu, presuda u režiji Mišija Batčuajia i izraz lica Dijega Kosta zbog kojeg večeras „gori“ internet.

Čisto sumnjamo da će večeras moći da zaspi...

The best thing about Chelsea's last min winner... Costa's reaction at the end. pic.twitter.com/hXesJYF4M5