Novak igrao tenis! (VIDEO)

Četiri meseca otkako je morao da završi sezonu ne bi li oporavio stresnu povredu desnog lakta, Novak Đoković je konačno uzeo reket u ruke!

Istina, nije to teniski reket, ali i reketbol je dobar dokaz da je sve u redu i da je Novak ipak na putu oporavka. Naime, naš as je već nekoliko dana u Los Anđelesu gde se sastao sa Andreom Agasijem i usput obavlja gomilu humanitarnih, ali pre svega promotivnih gostovanja, što po prodavnicama, što po događajima, što po TV emisijama.

Detalj koji je nama sigurno najvažniji je meč za navijače koji je Nole odigrao sinoć u Gradu anđela na otvaranju novog butika njegovog glavnog sponzora, Lakosta. Iako nije to bio pravi tenis, niti pravi protivnici (partner mu je bila pop ikona Robi Vilijams), pa naravno ni pravi meč, lepo je videti da se Đoković desnom rukom koristi bez problema, iako je nedavno Gi Forže izjavio da Srbin praktično ne koristi povređenu ruku. Istina, u jednom TV šou, koji je takođe snimao ovih dana u LA-u, kada je trebalo da gađa voditelja lopticom iz servisa, ipak je to izveo levom rukom. Jasno je da je oporavak blizu, ali da još nije sve na svom mestu. Naravno, tu je i Noletova poslovična opreznost kada je njegovo telo u pitanju, pa je moguće da štedi problematični lakat za svaki slučaj.

Novak Djokovic is back on the court at the LACOSTE opening of its Rodeo Drive Boutique @DjokerNole @LACOSTE pic.twitter.com/PPA8BTGYiN