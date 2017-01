Novak sa krokodilom već na Rolan Garosu?!

Kako tvrde francuski mediji, ugovor između najboljeg svetskog tenisera i firme Lakost već je potpisan

Juniklo i Novak Đoković su, čini se već završili saradnju. Nakon pet berićetnih godina japansku kompanija za proizvodnju vrhunske sportske konfekcije zameniće jedna od najvećih firmna svetu u tom segmentu.

U pitanju je Lakost sa kojim je, kako pišu francuski mediji, Novak Đoković već potpisao ugovor. Iako je posao sa Junikloom trebalo da potraje do kraja ove godine, očigledno je dogovoreno da saradnja bude prekinuta već na proleće. A razlog je jednostavan - da aktuelni šampion dođe na ovogodišnji Rolan Garos dođe sa opremom na kojoj se smeši "krokodilče". Detalji ugovora, kao što je njegovo trajanje ili finansijski uslovu još nisu poznati,, a i teško da će javnost ikada i saznati pravi sadržaj. Đokovića je na početku karijere oblačio Adidas, da bi, kada je krenuo njegov uspon nemački gigant doneo nerazumnu odluku da ga odbaci i zadrži Endija Marija (Škot je takođe kasnije dobio otkaz od Adidasa da bi potom prešao u Ander Armor sa koji je stigao do vrha ATP liste). Priliku je iskoristi Serđo Takini sa kojim je naš as sarađivao dve i po godine, nakon čega je italijanska kompanija sa hongkonškim vlasnikom morala da ga pusti pošto je počela da kasni sa uplatama rata i premijama. Sledeći u red je stao Juniklo, koji je sada ipak optirao da više resursa uloži u Keija Nišikorija, kao domaćeg favorita.

Za mogućnost saradnje sa Đokovićem poslednjih godinu dana se raspitivao i Najki, koji bi time zaokrišio tri najveća imena belog sporta, jer već u svojoj "štali" ima Federera i Nadala. Do dogovora, izgleda nije došlo

(foto: Action Images)