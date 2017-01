Novi svetski poredak u rukometu: Katar koban po evropske šampione

Nemci pakuju kofere

Mađarska je iznenadila Dansku, ali rukometnim laicima verovatno će još čudnije zazvučati vest da su rukometaši Katara, pojačani nekolicinom "dođoša"“ iz Francuske, Kube, Egipta, Tunisa, pa i našim Danijelom Šarićem, eliminisali evropske šampione iz Nemačke pobedom od 21:20!

Rafael Da Kosta Kapote - to je taj Kubanac - bio je ubedljivo najefikasniji sa devet golova, računajući tu i dva poslednja na utakmici koja su Kataru i donela preokret i plasman među osam najboljih na planeti. Francuz Bertran Roan pomogao je sa četiri pogotka, a jedan je čak bio i Šarićevo delo.

U timu Nemačke, koja se sa maksimalnih pet pobeda prošetala kroz grupnu fazu, sa po četiri gola odskočili su Patrik Grecki i Holger Glandorf. Ali brzo će se to zaboraviti. Ostaće samo pitanje: kako? Bez obzira na to što je dvostruki uzastopni šampion Azije i aktuelni viceprvak sveta. I bez obzira na to što je Katar i na tom turniru iz 2015. bio koban po Nemce.

Ovaj put se od aktuelnog evropskih, ali i olimpijskog vladara očekivalo više. I imali su Nemci šansu. Vodili su od prvog minuta, u uvodnim momentima, imali i četiri gola prednosti. Štaviše, Katar je prvi put poveo baš sa konačnih 21:20. Svejedno je. Katar ide na Sloveniju u četvrtfinalu.

OSMINA FINALA:

Subota:

Norveška - Makedonija 34:24 (22:14)

Francuska - Island 31:25 (17:12)

Brazil - Španija 27:28 (9:12)

Rusija - Slovenija 26:32 (11:19)

Nedelja:

Belorusija - Švedska 22:41 (11:17)

Mađarska - Danska 27:25 (14:13)

Nemačka – Katar 20:21 (10:9)

20.45 Hrvatska - Egipat

