Novi život Lazara Markovića: Izgleda da se Liverpul ogrešio...

Srpski fudbaler progovorio o situaciji u Liverpulu i otkrio kako je sa Markom Silvom oživeo karijeru

Bila je to treća uzastopna pozajmica za godinu i po dana. Prethodne dve su bile neuspešne, a ova treća je došla u zimskom prelaznom roku kada je teže izboriti se za mesto u novom klubu usred sezone. Optimizam nije ulivala ni činjenica da se radi o najslabijem timu Premijer lige koji je bio otpisan...

Lazar Marković je bio možda i na raskrsnici karijere kada je prešao u Hal Siti na poziv Marka Silve.

U Fenerbahčeu nije imao sreće, u Sportingu je bio van forme, a s obzirom na ne baš lepo iskustvo igranja u Premijer ligi za Liverpul, Marković je dolaskom u Hal napravio veoma rizičan korak.

I pogodio!

Hal Siti igra kao preporođen u drugom delu sezone, a Marković je jedan od najzaslužnijih što su se Tigrovi iščupali iz skoro nemoguće situacije i sada drže sudbinu u svojim kandžama.

Marković je ćutao i radio, podizao formu i posle nekoliko meseci konačno progovorio o iskustvu u Liverpulu gde je bez prave šanse etiketiran kao promašaj pošto je za 25.000.000 evra doveden iz Benfike kao jedan od najvećih talenata Evrope.

„Liverpul je potrošio novac na mene i mislim da je trebalo više da veruju u moje mogućnosti. I klub i trener. Verujem da sam zaslužio više da igram nego što je to bio slučaj. Ali nemam problema sa tim, jer sam dobio šansu da igram na drugom mestu...“, rekao je Marković za ostrvske medije.

Brzonogi Čačanin je zadovoljan što je u Halu pokazao kakvim kvalitetom raspolaže.

„Došao sam u Englesku da igram fudbal i mislim da sam se dokazao. I da sam to dokazao onima koji smatraju suprotno“.

I veći deo Liverpulovih navijača se slaže sa nekim tvrdnjama Markovića. U najuticajnijem lokalnom mediju Liverpul Ehu je napravljena anketa sa pitanjem: da li je Liverpul trebalo da ima više strpljenja sa Markovićem? Pozitivno je odgovorilo 58 odsto ispitanika.

Sada bi mnogi od njih rado videli Markovića u dresu Redsa kada se pozajmica u Halu završi.

„Ne znam šta će biti dalje. Zavisi od situacije u Liverpulu. I dalje imam dve godine ugovora sa Liverpulom. Videćemo... Uživam dok igram u Premijer ligi i voleo bih da ostanem u ovom takmičenju“.

Marković je prezadovoljan u Halu, a pogotovo sa trenerom Markom Silvom.

„Volim da igram za ovog trenera, o njemu mogu da kažem samo sve najbolje. On je pozitivna osoba i zaslužuje veliko poštovanje među igračima. Zbog njega svi dajemo 100 odsto naših mogućnosti. Trenutno igram u svojoj najboljoj formi“.

Zadovoljan je i Silva sa Lazarovim učinkom...

„Znam Lazara veoma dobro. On je veliki talenat. Znam da su mnogi ljudi srećni zbog njegovih dobrih izdanja u poslednje vreme, ali znam i da on može više od toga. Napredovao je u poslednje vreme, ali obojica znamo da on može da igra još bolje. Kada smo prvi put razgovarali o njegovom dolasku ovde, rekao sam mu da mu je potreban klub u kojem će da igra i trener koji će da veruje u njega. Bio nam je potreban igrač poput njega i dali smo mu vreme da povrati samopouzdanje“, kaže Silva.

Ako Hal Siti izbori opstanak, navijačli se nadaju da će Marković produžiti pozajmicu iz Liverpula...

„To su stvari o kojima ćemo da pričamo na kraju sezone. On nije naš igrač, već Liverpulov. Ali sve dok bude kod nas, trudićemo se da mu pomognemo onoliko koliko on pomaže nama“.

(FOTO: Action images)