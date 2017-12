Novi žreb, Orlovi u drugom šeširu! Ozbiljan fudbal u Ligi A

Ne baš i u našoj ligi C...

Veličina slova A A A

Čini nam se: ostaće većini nejasno, sve dok ne počne. Entuzijasti ipak OVDE mogu da se još jednom upoznaju sa sistemom novoformiranog Uefinog takmičenja. A svi zajedno možemo samo da sačekamo žreb 24. januaru i žreb u Lozani pre no što počnemo da se - ložimo. Pod uslovom da Uefina ideja prođe i zaista zainteresuje fudbalske fanatike, a veliko je to pitanje imajući u vidu da će ovde biti podeljeni po kvalitetu što znači da će Srbija u Ligi C recimo za rivale zaista imati nimalo neatraktivne rivale.

Znalo se i to ranije, novina je da smo danas saznali da će Orlovi biti u drugom šeširu, pa će u najboljoj varijanti - naš skroman utisak - igrati u grupi sa Slovenijom, Finskom i recimo Litvanijom. U najgoroj sa Škotskom, Crnom Gorom možda i Kuprom svakako iz četvrtog šešira

Jer…

Šešir 1: Mađarska, Rumunija, Škotska, Slovenija;

Šešir 2: Grčka, Srbija, Albanija, Norveška;

Šešir 3: Crna Gora, Izrael, Bugarska, Finska;

Šešir 4: Kipar, Estonija, Litvanija.

Primećujete, jedna grupa će imati samo tri učesnika, preostale četiri. Zanimljivo, zbog ograničenja koja donosi oštra zima na severu Evrope u jednoj grupi neće moći da igraju više od dve ekipe iz kruga: Norveška, Finska, Estonija, Litvanija.

Pobednici grupa naravno idu u Ligu B, a tamo, bar u ovom prvom izdanju…

Šešir 1: Austrija, Vels, Rusija, Slovačka;

Šešir 2: Švedska, Ukrajina, Irska, Bosna i Hercegovina;

Šešir 3: Severna Irska, Danska, Češka, Turska.

Uz napomenu: Rusija i Ukrajina ne mogu u istu grupu.

Dakle, nešto viši kvalitet fudbala, ali opet nedostaju oni najbolji. Jer svi oni biće smešteni u Ligu A gde će se igrati zaista, zaista ozbiljan fudbal. Hrvati će tako imati šta da gledaju.

Šešir 1: Nemačka, Portugalija, Belgija, Španija;

Šešir 1: Francuska, Engleska, Švajcarska, Italija;

Šešir 1: Poljska, Island, Hrvatska, Holandija.

Pobednici grupa Lige A idu na završni turnir u junu 2019. Neko od njih će biti i domaćin, igrać se polufinale i finale. Ali i reprezentacije iz slabijih liga će imati zašta da igraju. Podsetimo, u kvalifikacionim grupama za Evropsko prvenstvo dobićemo 20 učesnika kontinentalne smotre 2020. godine. Preostala četiri dace baraž, ali će u njemu učestvovati pobednici grupa iz - Lige nacije. I svaka liga imaće svog predstavnika. Po jedan dakle iz Lige A, Lige B, Lige C i Lige D.

A da…

Šešir 1: Azerbejdžan, Makedonija, Belorusija, Gruzija;

Šešir 2: Jermenija, Letonija, Farska Ostrva, Luksemburg;

Šešir 3: Kazahstan, Moldavija, Lihtenštajn, Malta;

Šešir 4: Andora, Kosovo, San Marino, Gruzija.

Utakmice Lige D, jasno je dakle, pratiće samo porodice fudbalera koji će igrati.

Naravno, Jermenija i Azebrjedžan ne mogu u isto grupu, a zbog prevelike razdaljine u jednoj grupi neće moći da bude više od jednog od sledeća četiri para: Andora i Kazahstan, Farska Ostrva i Kazahstan, Gibraltar i Kazahstan, Gibraltar i Azerbejdžan.

Podsetimo, Liga nacija 2018. godine kreće 6. septembra, a grupna faza se završava 20. novembra. U decembru žreb za “fajnal for”, a sam turnir od 5. do 9. juna.

(FOTO: uefa.com)