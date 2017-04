Novica o uvredama: Zato sam se i vratio! Igraš u punoj hali, njih 5.000 ti posveti toliku pažnju... Meni je to skroz OK

“U inostranstvu sam ionako ugasio“, smeje se ponajbolji igrač Partizana

Retko ćete čuti ovakve reči od sportiste. Ali Novica Veličković je zaista odrastao uz večite derbije. I uz Partizan naravno. Naučio se on i na pobede i na poraze, pa i na uvrede koje sa tribina stižu od protivničkih navijača. Pa je posle ovog poslednjeg večitog derbija u MOZZART Superligi i njegov odgovor na pitanje kako komentariše stalne prozivke pristalica Crvene zvezde bio zaista jedinstven.

“Naravno da niko ne voli da ga vređaju, ali mene to stvarno motiviše. Pravo da vam kažem zbog ovakvih derbija sam se i vratio u Srbiju. U inostranstvu sam ionako ’ugasio’, a ovde igraš pred punom halom, a njih 5.000 posveti tebi toliku pažnju... Meni je to skroz OK“, iskreno će Veličković, iako bi verovatno svi oni koji baš i ne razumeju strast koju nosi derbi rekli da je lud.

A nije. Samo je živeo sa njima. I zna šta je potrebno da se dobije. I šta je večeras nedostajalo crno-belima.

“Ja verujem u samo jedan segment, a to je energija, odnosno borba. U derbijima ne odlučuje taktika. Ionak svi znamo jedni drugima sve napade i postavke. Ima ponekad i doza sreće, ali najvažniji su velika želja i motivacija“.

Konkretno o ovoj današnjoj utakmici...

“Odlučila su samo dva ili tri minuta naše loše, odnosno Zvezdine dobre igre kad su se odlepili. Međutim , nisu nas iznenadili večeras. Dobra su ekipa, igraju jako dobro cele sezone. Nama je važno da shvatimo da možemo da se nosimo sa njima samo ako svih 40 minuta igramo maksimalno, a ne kao protiv Vršca u prvom kolu. Imamo šanse kad im odgovorimo na pravi način. Ali dobro, biće tu još derbija, do kraja sezone ima da se igra“.

I još jednom - verovatno i poslednji put - o sukobu sa šefom Aleksandrom Džikićem.

“To je sad iza nas. Nemam više šta da pričam na tu temu. Meni je Partizan uz porodicu najvažnija stvar na svetu, kao uostalom i njemu. U stvari, Partizan je naša košarkaška porodica“, kaže Veličković.

(FOTO: MN Press)