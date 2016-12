Nurkić se naljutio: Nisam došao da sedim na klupi, ne mogu da prihvatim ovo

Eksplozija srpskog centra Nikole Jokića je direktno uticala na status bosanskog reprezentativca

Denverov trener Majkl Meloun je na početku sezone bio u dilemi da li da više veruje u Nikolu Jokića ili Jusufa Nurkića. Potom je probao eksperiment sa “Balkanskim tornjevima” u kojem je Nurkić bio starter na poziciji centra, a Jokić “četvorka”.

U tom ekespreimentu Jokić nije mogao da iskaže pun potencijal, pošteno je od trenera zatražio da ga preseli na klupu i Meloun je potom presekao da Srbija vrati na poziciju klasične “petice”. To se ispostavilo kao pun pogodak jer je Jokić eksplodirao u nastavku sezone. Ali to je direktno uticalo i na status Jusufa Nurkića čija se minutaža postepeno smanjivala, da bi u poslednje vreme postao igrač na kojeg Meloun uopšte ne računa. Što se Bosancu uopšte ne sviđa…

“Teško mi je. Imam 22 godine i došao sam da igram, a ne da sedim na klupi. Nije lako da se naviknete od uloge startera na minutažu od tri ili četiri minuta po utakmici, a na četiri utakmice nisam ni igrao. Ne mogu to da prihvatim. Niko ne razume moju poziciju u ekipi, ali mogu neke stvari da kontrolišem, pa će moj agent odraditi svoj posao kako treba”, poručio je Nurkić.

Bosanski reprezentativac je došao u NBA ligu godinu dana pre Jokića, u prvoj sezoni je na 17,8 minuta po meču beležio 6,9 poena. U drugoj je imao 8,2 poena za 17,1 minuta u proseku po utakmici. Ali polovinu sezone je propustio zbog bolesti. Kada se vratio, Jokić je već posle sjajne debitantske sezone (10 poena po meču) stekao poverenje trenera Melouna, a ove sezone ga je potpuno izgurao iz tima.

“Ne igram i to nije dobro za mene. Uopšte se ne osećam kao deo tima. Teško je sve prihvatiti kada od startnog centra postanete igrač koji je van rotacije, a niko ništa vam ne govori. Nije do mene. Ja treniram svaki dan žestoko, a tako će i dalje biti”, dodao je Nurkić.

