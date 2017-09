O čemu sam razmišljao posle onih deset u nizu? Da ubacim još toliko!

To je šampionski mentalitet

(Od specijalnog izveštača MOZZART Sporta iz Istanbula)

To nije čudo, to je Bogdan Bogdanović!

Odavno više nije novost, niti neko čudo kada 25-godišnji vrsni šuter iza sebe ostavi protivnika na kolenima i njihove uplakane navijače, ali je prethodne noći morao da udari po onima koji ga najviše vole. I to toliko jako da ih je doveo do suza. Navijači Turske u neverici su posmatrali kako njihov miljenik iz Fenerbahčea ubacuje praktično šest poena u jednom napadu (trojka, uz faul na Ognjenu Kuzmiću, pa onda još jedna trojka), pa onda dodaje još četiri poena i tako kompletira pobedničku seriju 10:0 kojom je Tursku zavio u crno. I to nedugo pošto je Turska izvršila poslednji veliki atak na Orlove i nanizala 11 poena.

Scene u krcatoj Ulker Sport Areni bile su pomalo nadrealne. U situaciji gde je 12.000 navijača iz petnih žila zviždalo srpskim igračima u nameri da ih poremete, samo je Bogdan dobio aplauz i sporadične ovacije. On je, u stilu pravog, hladnokrvnog skorera, morao da bude beskrupulozan i natera dvoranu u kojoj se proslavio da plače i jeca iz sveg glasa. Bilo kako, samo je još jednom svima stavio do znanja da je rođeni pobednik i da emocije ne dolaze u prvi plan ni pod kojim uslovima.

„Bio sam oduševljen što su mi skandirali, što mi nisu zviždali i što sam dobio aplauze. Mnogo mi je drago što sam uspeo da ostavim veliki trag ovde“, uvodi nas u priču Bogdanović.

Delovalo je da je Bogdanović ponovo bio odstutan tokom prvog dela igre, da bi posle opet iskočio u prvi plan i obrušio se na protivnika...

„Misliš da me nije išlo? Jednostavno, nije se igralo za mene. Imali smo drugačiju taktiku, ja sam uzeo samo nekoliko šuteva u prvom delu. Gurali smo loptu pod koš, tu nas je išlo, a kad nešto ide treba to da se igra”.

A šta se najboljem srpskom strelcu motalo po glavi kada je nanizao onih paklenih deset poena u prelomnim trenucima meča?

„Da ubacim još toliko. Eto, iskreno“.

Sve okupljene pripadnike medija interesovalo je - kako je bilo igrati u onakvoj atmosferi?

„Oni uvek kod kuće igraju bolje. Videli ste, imaju neverovatne navijače, koji vole košarku. Uvek igraju za 30 odsto bolje. Tako i mi, kad igramo kod kuće uvek smo bar za 30 odsto bolji nego na strani. Zato ova pobeda ima dodatnu težinu“.

Malo i o samoj utakmici...

„Eto, ni ovu utakmicu nismo mogli da prelomimo. Vodili smo sa 10, pa i 12 poena razlike, ali nikako nismo uspeli da ih slomimo. Sada moramo što bolje da se odmorimo, je već u utorak popodne nas čeka nova utakmica”.

Da li se sada, ipak, stvarno lakše diše?

„Uvek je lakše kad se pobedi, lakše se čovek oporavi od ovakve utakmice”.

Hoće li Srbija imati dovoljno koncentracije za meč sa Velikom Britanijom (RTS, 16.00)?

„Mora da ima, to nam je posao. Mi dajemo uvek maksimum, a videćemo šta će biti protiv Velike Britanije“.

