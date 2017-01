O još jednoj blistavoj partiji Andrije Živkovića: Ozbiljan je igrač! (VIDEO)

Da li je to Rui Vitorija najavio veću minutaži za srpskog Orlića?

Samo 32 ligaška minuta otkako se letos preselio u Benfiku. Ali nije to redak slučaj u velikim klubovima. Drugi je to nivo. Andriji Živkoviću niko nije garantovao mesto u prvom timu. Moraće sam za to da se izbori. Pa iako se sigurno i on sam nadao da će se to desiti ranije, čini se da polako pridobija poverenje trenera Ruija Vitorije.

Uostalom, do sada je mladi srpski reprezentativac uglavnom šansu dobijao u Kupu. U prošlom kolu nešto više prostora za njega i u prvenstvenom okršaju sa Boavistom. I odmah asistencija. U sinoćnoj rutinskoj Kup pobeda nad Leišoesom iznuđen prekršaj koji je prethodio pogotku Kostasa Mitroglua. Ali ne samo to. Portugalski mediji na sva usta hvale Živkovićevo izdanje. Čuvaru je "slomio kičmu" u akciji koja je prethodila poslednjem Benfikinom golu u pobedi od 6:2.

Hvali i Vitorija, iako na pitanje o Andrijinoj partiji odgovara pokušavajući da spusti loptu i ne pretera sa komplimentima.

"Imamo u timu nekoliko mladih igrača koji su ozbiljni igrači. Živković svakako spada u tu grupu. Na svakoj utakmici sve je bolji", rekao je Vitorija.

U nedelju je prvenstveni susret sa Tondemom. Smemo da se usudimo da prognoziramo barem 20 mintua za Živkovića. Polako. Ima vremena.

(FOTO: Star Sport)