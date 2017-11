O penalu iz Šapca: Kao na Barsa - PSŽ (VIDEO)

Igor Ristivojević kao Toma Menije…

Trener Mačve Dragan Aničić pominjao je "nefudbalske stvari" koje odlučuju u srpskom fudbalu, javila se i Crvena zvezda, ali za Sudijsku komisiju Fudbalskog saveza Srbije nema ničeg spornog: penal za Partizan na gostovanju kod Mačve bio je - čist kao suza.

Gostujući na TV Arena, Igor Radojičić, sekretar Sudijske komisije FSS, u obrazloženju takve procene podseća i na fudbalska pravila. A ona jasno kažu da se direktan slobodan udarac dosuđuje protivničkom igraču bilo koji od šest prekršaja: udari protivnika, skače na protivnika, apada protivnika, udari ili pokuša da udari protivnika, gura protivnika i za kraj - saplete ili pokuša da saplete protivnika.

Upravo ovaj poslednji "uslov" aktivirao je Igor Ristivojević kada je na zemlju oborio Partizanovog Danila Pantića.

"Vidi se kretnja. Da li on vidi igrača? Verovatno ne. Da li ima nameru? Verovatno ne. Ali to nije bitno. On pokušava da zaštiti loptu. Ceo rizik preuzima igrač odbrane", kaže Radojičić za TV Arena.

Ne bi li dočarao o čemu priča podseća na sudar Barselone i Pari Sen Žermena u četvrtfinalu Lige šampiona iz prošle sezone. Sećate se tih epskih dvoboja sigurno. Sveci su u Parizu slavili sa 4:0, ali su na kraju ispali, pošto je Barselona, uz obilje spornih sudijskih odluka doduše, u revanšu slavila sa 6:1.

Gol za vođstvo od 3:0 postigao je Lionel Mesi sa penala koji je skrivio Toma Menije nehotice oborivši Luisa Suareza. Sudija Deniz Ajtekin je posle malo razmišljanja pokazao na belu tačku. Jer kako kaže Radojičić - namera nije bitna.

I što se tiče ostalih detalja iz sudara Mačve i Partizana - sudija Nenad Đokić je bio u pravu. Isto važi i za Jovana Šegrta, koji je prema tumačenju Radojičića bez greške delio pravdu na utakmici Radničkog i Crvene zvezde u Nišu.

