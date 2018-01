Obamejan i Arsenal - toplo, vruće, gori! Poslednji sati...

Arsenal povisio ponudu, Gaboncu 10.000.000 evra po sezoni i status rekordera u klubu

Arsen Venger nema šta više da čeka i da kalkuliše u pregovorima, Arsenal je krenuo u totalnu ofanzivu na Pjer-Emerika Obamejan!

Prva ponuda Tobdžija od 56.000.000 evra je odbijena u Dortmundu, a skoro sigurno neće biti ništa ni od trampe u kojoj bi učestvovao Olivije Žiru jer njemu žena ne dozvoljava da napusti London i on se još nada pozajmici u Čelsi. Zato je jedini izbor za Vengera da digne ponudu i da ispuni Borusijine finansijske zahteve koji su do sada iznosili 70.000.000 evra.

Arsenalova nova ponuda iznosi 68.000.000 i to je jako blizu onoga što traži Borusija Dortmund. Nemci treba da naprave samo mali ustupak i da se priča konačno završi posle dvonedeljnih pregovora. Biće to klupski rekord Arsenala u visini transfera... Gabonac je odavno dogovorio svoje uslove, a to znači da će na Emiratima zarađivati 10.000.000 evra po sezoni tokom ugovora do 2021. godine. U pitanju su bukvalno odlučujući sati dok se cela priča završi...

Borusija je priznala da će prodati Obamejana ako njeni zahtevi budu ispunjeni, a navijači na Vestfalenu su izviždali kontroverznog napadača minulog vikenda i poručili mu da može da ide.

Jedini problem pored tih nekoliko miliona razlike u pregovorima je zamena za najboljeg strelca u Dortmundu. Borusija ga neće prodati dok ne dovede zamenu. Prva meta je Entoni Modest koji trenutno igra u Kini i zarađuje ogroman novac, ali bi pristao na smanjenje plate da se vrati u Nemačku gde je rešetao u dresu Kelna. Transfer bi mogao da bude završen za 30.000.000 evra. Alternative su Visam ben Jeder iz Sevilje i pozajmica Mišija Batšuajia iz Čelsija.

(FOTO: Action images)