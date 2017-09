Obamejan progovorio - istina o prelaznom roku: Milan, Real, Kina, PSŽ, Marselj...

Zašto se nije desio neki od najavljenih transfera Gabonca iz Dortmunda

Obamejan se dogovorio sa Pari Sen Žermenom! Obamejan ide u Kinu za brdo para! Obamejan želi u Real Madrid! Obamejan blizu Milana!

Samo su neki od naslova koji su prethodnog leta pratili karijeru napadača Borusije Dortmund. Izgledalo je kao sigurno da će napustiti Vestfalen, ali se to na kraju nije desilo. Iako su ga mnogi klubovi želeli.

Pjer Emerik Obamejan je konačno progovorio o dešavanjima iz letnjeg prelaznog roka i objasnio šta se sve dešavalo i zato nije došlo do nekog od najavljenih transfera.

Spekulisalo se da bi mogao da pojača Real Madrid. Tačnije, to je bila njegova velika želja jer je više puta isticao da bi igranje za Real Madrid bilo ostvarenje sna. Real je čak i bio zainteresovan, ali je prepreka bio Zinedin Zidan koji nikako nije video Gabonca u svojim planovima.

„Nemam više snove o Realu. Ne želim više da pričam o Realu jer je očigledno da me ne žele. Nema problema, idem dalje. Lepo mi je i u Dortmundu. Imao sam dogovor sa Borusijom da me puste, ali nisam frustriran što nisam otišao“, rekao je Obamejan.

Na početku prelaznog roka je izgledalo kao gotova stvar da će preći u PSŽ.

„Mesec dana pre Nejmarovog dolaska su me kontaktirali. Početkom jula sam se sreo sa Al Kelaifijem, ali potom je došao novi sportski direktor Antero Enrike i odlučio da nisu više zainteresovani za mene“, otkriva Borusijin napadač.

Celo leto se pričalo i o odlasku u kineski Tjanđin Kvanžan za ugovor od neverovatnih 30.000.000 evra po sezoni.

„Poziv iz Kine nisam ni razmatrao ozbiljno zbog njihovog nedostatka profesionalizma. Stalno su odlagali sa slanjem zvanične ponude klubu i meni. Bila je to totalna katastrofa. Došli su u Dortmund, potom otišli, rekli da će se vratiti sa ponudom i nikad se nisu vratili“.

Želeo ga je i Milan, planirao ga kao najveće pojačanje leta, ali očigledno da Rosoneri nisu mogli da zatvore finansijsku konstrukciju transfera.

„Milan? Zašto da ne? Nema velike razlike između onoga što zarađujem ovde i onoga što bih zarađivao tamo. Njihov projekat mi je jako inetersantan, ponudili su mi nešto ali iz nekih razloga se transfer nije realizovao“.

Umesto Obamejana, Borusija je na kraju prodala Usmana Dembelea koji je prešao u Barselonu...

„Mogu da razumem Dembelea jer je Barselona bila njegov san“, rekao je Obamejan.

Na kraju, i Olimpik iz Marselja je bio zainteresovan za kupovinu brzonogog napadača. Ali on nije hteo tamo.

"Poštujem Marselj, to je klub velike tradicije, ali nisam nešto posebno siguran u njihov projekat. Ako žele da se bore za titulu i za uspeh u Evropi, moraće bolje od ovoga".

