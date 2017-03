Obradović Špancima: Nekada Bodiroga i Dijamantidis, danas Ljulj i De Kolo

"Skidam kapu Serhiju što je rešio da ostane u Evropi", rekao je Žoc u intervjuu za madridski As

Željko Obradović je najveće trenersko ime u Evropi, gde god se pojavi privlači mnogo pažnje zaljubljenika u sport i košarku, a tako je bilo i u Madridu gde njegov Fenerbahče gostuje Realu u 29. kolu Evrolige od 21 čas.

Obradović je dao intervju za madridski As, a jedna od tema bila je odlazak najboljih igrača Evrolige u NBA. Tu je kao pitanje dobio slučaj Serhija Ljulja koji će ostati u Realu uprkos ponudama Hjuston Rokitsa.

"U njihovim godinama Bodiroga i Dijamantidis su ostali u Evroligi. Sada to čine Serhio Ljulj i Nando De Kolo. Nadam se da će mnogi odlučiti da ostanu ovde. Ali, razumem i one koji žele da odu u NBA. To je lična odluka i to moramo da poštujemo".

Potom je Žoc malo šire govorio o Ljulju koji je po mišljenju mnogih trenutno najbolji igrač takmičenja.

"Neću biti prvi koji će o njemu lepo govoriti a-ha-ha. Sviđa mi se na koji način igra i kako se ponaša na parketu. Sviđa mi se što je ostao u Evropi. Izašao je i rekao - srećan sam ovde, u timu, sa mojim ljudima, u zemlji u kojoj volim da igram. Skidam kapu. Njegovi šutevi su spektakularni. On je lider i to pokazuje".

Naravno, Špance je interesovalo šta Žoc misli o Luki Dončiću. Momku koji je potpuno ekplodirao ove sezone.

"To što on radi nije normalno. Želim mu sve najbolje i to on zna. Često razgovaramo. On je veoma dobar i pristojan dečko. To ga čini velikim. Ima neverovatnu prednost što provodi vreme sa Ljuljem, sa Čačom Rodrigezom ranije. Pitanje je - dokle će stići? Da li će nastaviti ovako da napreduje? Teško je znati. Nadam se da će uraditi ono što želi. Dovoljno je pametan da odlučuje o svom životu".

Šta Obradović misli o sukobu Fibe i Evrolige? Pominju se dva moguća kalendara za sledeću sezonu u zavisnosti od toga da li če biti "prozora" za reprezentacije ili ne.

"Vrlo je jednostavno, najvažniji je dogovor. Najvažnija stvar je misliti o igračima i njihovom fizičkom stanju. Tada napravite kalendar koji njima ide u korist, a što će ići u korist košarci i navijačima. Kao što to rade u NBA, i u Evroligi treba da postoje sindikati koji će da brane prava igrača. Sećam se da dok sam radio u Španiji bio sam u obavezi da dam igračima dan i po odmora. Sa ovim kalendarom, koliko god se trudio, jako mi je teško da tako nešto dostignem".

Koliko se košarka promenila?

"U košarci sam 25 godina. Košarka se promenila. Stekao sam iskustvo. Morate uvek da učite u životu i da to radite svakog dana i u svakoj situaciji. Volim da gledam košarku, uočavam detalje i unosim novosti. Ako mislite da ste sve naučili, vaš pad će biti brži".

