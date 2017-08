Obradović za MOZZART Sport: Neka Atina 1998. bude model razmišljanja

Podsećamo, tadašnja Jugoslavija iz različitih razloga nije mogla da računa na Divca, Danilovića, Savića, Gurovića, Tarlaća, Stojakovića… I uzela je svetsko zlato!

Evropsko prvenstvo je pred vratima, 31. avgust je sve bliži, uzbuđenje je sve veće. Pitanje koje se nadvija nad celom pričom je - koji je domet ovakve okrnjene reprezentacije Srbije? Odgovor smo potražili kod čoveka koji je sa našom reprezentacijom tokom igračke karijere osvojio srebrnu medalju na Olimpijskim igrama u Atlanti, svetsko zlato 1998. u Grčkoj i tri zlatne i jednu bronzanu medalju na Evropskim prvenstvima. Kod Saše Obradovića.

Naravno, u prvom planu su otkazi i povrede, ali Obradović stavlja akcenat na ove momke koji će istrčati u Istanbulu u dresom sa grbom Srbije i kaže da kvalitet ne treba dovoditi u pitanje. Pa i da ovo nije prvi put da se događaju brojne povrede i otkazi, ali o tome nešto kasnije.

"Ozbiljan je hendikep neigranje kreatora igre reprezentacije. Sigurno da je to umanjilo šansu za medalju. Mi imamo kvalitet i to može da garantuje dobar rezultat. Postoji nada da možemo da napadnemo medalju", rekao je Saša Obradović za MOZZART Sport.

Trener Lokomotive iz Kubanja veruje da u našem timu i da i sada ima momaka koji mogu da ponesu teret.

"Imamo kvalitet, imamo Nedovića, Jovića, Mačvana, Kuzmića... To su momci koji sada moraju da preuzmu odgovornost. Da pokažu šta mogu i da se ovi izostanci ne osete previše. Verujem u Saleta i stručni štab. Pokazao je da u teškim momentima zna da motiviše ekipu", kaže Obradović.

Jedan od najvećih udaraca biće izostanak Miloša Teodosića.

"Sve vreme sam pričao - samo Teo da igra. On je godinama veoma bitan faktor, na velikim utakmicama. Ali moraće da dođe i do smene generacija, ne mislim konkretno na Tea sada, ali... Sva velika imena su morala da odu. Sale, Danilović... Nisu jedini , ostavili su veliki trag, ponosni smo na ono što su uradili. Ali do smene uvek mora da dođe. Optimista sam kada je budućnost u pitanju, pogledajte samo uspeh Vlade Jovanovića sa juniorima. Moramo da stvaramo igrače".

Vratimo se Evrobasketu. Jedan od protivnika u grupi biće Rusija, zemlja u kojoj Obradović radi kao trener Lokomotive iz Kubanja i koji jako dobro poznaje košarkaška dešavanja u toj zemlji.

"Rusija ne može da se pohvali da je super raspoložena pred ovaj šampionat. Ima kvalitet, ali je hendikep neigranje Karaševa. Oni imaju igrače poput Šveda, Kurbanova, Voronceviča... Vrlo takmičarsku ekipu. Ipak, mislim da je Srbija bolja i da će pobediti u tom meču".

Možda i najveći protivnik Srbije biće Turska, koja je i domaćin grupne faze i završnice turnira.

"Turskoj je domaća liga donela kvalitet i kroz nju razvitak igrača. Biće to najteži protvnik Srbije, imaće veliku podršku".

Vratiće taj duel sećanja na 2001. godinu i Evropsko prvenstvo upravo u Turskoj gde se naša selekcija, u kojoj je bio i naš sagovornik Obradović, dočepala zlata baš pobedom nad Turcima u finalu.

"Naša ekipa je bila dominatna. Bio je to malo drugačiji sistem, ali i prava naša dominacija. Ne sećam se da li je ijedna utakmica bila na jedan posed. Možda i najdominantnije naše takmičenje. Teško da će se nešto tako ponoviti. Sada nismo kompletni, ali pojedinačni kvalitet nije predmet priče".

Kakva je bila atmosfera u finalu?

"Ništa ne čuješ, stvarno je bilo glasno. Ali to je bila finalna utakmica. Mada je i sada interesovanje tamo veliko. Ovo sada će biti sudar u grupnoj fazi, tako da neće boleti ni ako se izgubi", konstatuje Obradović.

Izneo je Obradović zanimljivu tezu i uporedio ovu situaciju sa situacijom pred Svetsko prvenstvo 1998. u Atini gde je i sam učestvovao i osvojio zlatnu medalju. Prvi trener selekcije tadašnje Jugoslavije Željko Obradović imao je uoči 13. Svetskog prvenstva velikih problema sa sastavom tima. Nije mogao da računa na članove startne petorke iz Atlante - Zorana Savića, Vlada Divca i Predraga Danilovića.

Administrativne prepreke sprečile su jugoslovenske igrače sa grčkim državljanstvom, Stojakovića, Tarlaća i Gurovića da konačno zaigraju za Jugoslaviju, a kapiten reprezentacije Aleksandar Đorđević stigao je na pripreme nedovoljno spreman zbog operacije povređene noge.

"Tada su igrači koji su ostali pokazali da mogu da iznesu takmičenje. To može da bude model razmišljanja ovim momcima danas koji su u reprezentaciji - koga nema bez njega se može i mora! Ne treba im samo praviti dodatni pritisak. Medalja bi bila više nego dobar rezultat", zaključio je Obradović.

Pa neka se u Turskoj ponovi ta Atina 1998. Ili možda baš Istanbul 2001. Ne bismo imali ništa protiv.