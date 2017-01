OCENE: Kako su kupovali Fergijevi naslednici...

Povodom odlaska Memfisa Depaja

Znalo se odmah da će to biti pakleno težak zadatak. U to vreme teško je bilo i zamisliti Mančester junajted bez Aleksa Fergusona na klupi. Uprava je spremila novac, ali nije sve samo do para. Javnost je samo čekala greške trenera koji su dolazili posle ser Aleksa. A takve je najlakše "pecati" na promašenim investicijama.

Baš u danu kada se očekuje ozvaničenje odlaska Memfisa Depaja u lionski Olimpik američki ESPN zato se potrudio da proceni kako je Junajted potrošio ovih 460.000.000 evra koliko je otišlo na pojačanja otkako je Ferguson napustio Old Traford.

Biće ovde reakcija, ni mi nismo sasvim saglasni, ali kako mi nismo ni ocenjivali, pustićemo vas da donesete sopstveni sud. Dakle, Dejvid Mojes, Luj van Gal i Žoze Murinjo...

ŽOZE MURINJO, 172.230.000 evra:

Erik Baji (9) - Odličan od prve utakmice u Junajtedovom dresu, biće stub odbrane u naredim godinama;

Zlatan Ibrahimović (9) - Dovoljno impresionira brojka od 19 golova. Još više od toga, Junajted je zbog njega povratio deo nekadašnjeg šmeka;

Henrik Mhitarjan (9) - Morao je podosta da čeka na šansu u startnih 11, ali kada ju je dobio isporučio je i na domaćoj sceni i u Evropi;

Pol Pogba (9) - Ima kvalitet da postane jedan od najboljih u svetu fudbala. Doveden je koliko zbog trenutnih mogućnosti, toliko i zbog onoga što bi mogao da predstavlja u budućnosti.

LUJ VAN GAL, 286.910.000 evra:

Dejli Blind (8) - Timski igrač, svestran, imao je nekoliko odličnih partija, izgleda da će ispasti sasvim dobro;

Mateo Darmijan (5) - Stigao je sa jakom reputacijom, na početku pružio nekoliko dobrih partija, ali je previše neambiciozan u napadu, a izgubio je samopozdanje u odbrani;

Memfis Depaj (4) - Počeo je dobro u kvalifikacijama za Ligu šampiona, ali je protiv zatvorenijih odbrana u Premijer ligi brzo izbledeo;

Anhel Di Marija (3) - Izvanredan na početku, ali je tada rekordno pojačanje brzo gubilo oštrinu, trpelo zbog povreda i problema van terena. Do trenutka kada je otišao u Pari Sen Žermen postao je užasan;

Radamel Falkao (3) - Van ritma posle serija užasnih povreda, mada njegov skorašnji uspon u Monaku svedoči da je njegov mandat u Junajtedu bio samo žuta minuta;

Ander Erera (9) - Na početku se mučio, ali sada je njegovo mesto u startnih 11 osigurano. Erera je istovremeno i dirigent i prvi osigurač iza Pola Pogbe;

Antoni Marsija (9) - Instant zvezda, da podseti da je Van Galovo oko za mlade talente i dalje tu. U mučnoj sezoni 2015/2016 često je samo on bio svetla tačka. Vrhunac je bila veličanstvena partija u polufinalu FA Kupa;

Markos Roho (6) - Neverovatno je napredovao pod Murinjom, sada pored pristojnog pasa može da se kaže da ume i da se postavi. Počinje da liči na reprezentativca što i jeste;

Serhio Romero (6) - Nekoliko nesigurnih intervencija na početku pokazale su da nije prava konkurencija Davidu de Hei, ali Romero je poslednjih meseci imao nekoliko zapaženih utakmica;

Morgan Šnajderlin (5) - Nije možda ni dobio pravu šansu da pokaže koliko zna, ali u konačnoj analizi - nije bio dovoljno dobar. On levo, Memfis Depaj desno, nisu ostavili trag na Old Trafordu.

Bastijan Švajnštajger (6) - Najkorisniji u uvodnim utakmicama. Kontrolisao je tempo igre tada, ali su ga pregazili mlađi, svežiji igrači i sada jedva da igra;

Luk Šo (6) - Kad je spreman i u formi bio je odličan, ali se još nije vratio od užasnog loma noge. Trenutno nije u Murinjovom prvom planu i na leto bi mogao da ode;

Viktor Valdes (2) - Katastrofalan potez i igrača i trenera. Valdes i Van Gal jesu sarađivali ranije, ali u Mančesteru su izgledali kao da se nikako ne slažu;

DEJVID MOJES, 74.714.000 evra:

Maruan Felaini (6) - Bio je nepopularno pojačanje i često se mučio. Međutim, sada se oseća komotno u ulozi džokera sa klupe;

Huan Mata (8) - Kada je stigao nije igrao na svojoj prirodnoj poziciji, ali sada je slobodan da postiže golove i kreira akcije i jedan je od najpouzdanijih igrača kada je potrebno kontrolisati loptu.

