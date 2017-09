OCENE – PARTIZAN: Odbrana odličan 5! Ožegović dužan objašnjenje, Stojketove parade završiće u almanahu

Tavamba veoma dobar, Everton za prelaznu ocenu...

Veličina slova A A A

VLADIMIR STOJKOVIĆ 8 – Po njegovim odbranama jednog dana praviće se priručnik za golmane. Biće to obimno štivo. Debela sveska u kojoj će kao ilustracije, između ostalog, stajati parada posle dalekometne paljbe Cigankova, vanvremenski potez prilikom kroćenja zicera Gonzalesu, fenomenalna intervencija posle udarca glavom Vide, sigurnost posle šuta Garmaša.... Matiran triput jeste, ali to nijednom nije bila njegova krivica.

MIROSLAV VULIĆEVIĆ 5 – Loš u odbrani, neupotrebljiv u napadu. Ostavljao suviše prostora, što su ofanzivci Dinama znalački koristili. Daleko ispod zahteva kapitena.

NEMANJA R. MILETIĆ 5 – Tek na trenutke nagoeštavao da bi mogao da se nosi sa fizički dominantnim napadačima Dinama. Kravec u prvom, a Moraeš u drugom poluvremenu suočili su ga sa bolnim saznanjem da će morati još da radi da bi prešao na zahtevan nivo ozbiljnog evropskog fudbala.

BOJAN OSTOJIĆ 5 – Pravio je početničke greške. Nesvojstene njegovom iskustvu. Na primer, nepotreban faul za slobodan udarac posle kojeg je dosuđen penal, loše postavljanje pre drugog gola Dinama, jedna izgubljena lopta kojom je otvorio kontru gostima... Najlošija partija otkako je zadužio dres Partizana.

NEMANJA G. MILETIĆ 5 – Nesiguran, nepouzdan, neodlučan... Dosta toga u njegovoj igri bilo je na “ne“. Ponekad je i izbacivanje lopte iz opasne zone predstaljalo problem epskih razmera.

EVERTON LUIZ 6 – Kad ga vidite kako trči i koliko se bori učini vam se da je koristan za tim, ali je gubio lopte u opasnoj zoni i propustio da uradi osnovni posao, da uspori ili zaustavi akcije gostiju. Neke lopte jeste osvojio, mahom posle sopstvenih grešaka.

MILAN RADIN 5,5 – Nije to to. Pas unapred večeras nije funkionisao. Pas unazad još manje. Postavljanje problematično. Lošom partijom učinio je da izgleda kako je ovaj nivo takmičenja za njega prevelik zalogaj.

MARKO JANKOVIĆ 6– Bio je jedan od najboljih pre samo 14 dana u Bernu, a večeras – ništa. Preciznije, skoro ništa. Tu i tamo neki potez kojim bi ličio na sebe, međutim, generalno neprepoznatljiv. Ni driblinga, ni šuta, ni pasa koji razara odbranu...

LEANDRE TAVAMBA 7,5 – Najbolji Partizanov pojedinac u polju. Čovek sa dva srca, kreator zaroboljen u telu džina. Sve zna s loptom, one minijature iz prvog poluvremena kao da je prepisao sa malog fudbala, dao je i namestio gol... Još da je večeras imao približno takve saigrače?

SEJDUBA SUMA 5,5 – Pas za Tavambu, pre gola za 2:0, i? I – ništa više. Doveden je da pravi razliku na ovakvim utakmicama, a zapravo je delovalo u pojedinim trenucima da nije ni izašao na teren. Posebno ne u drugom poluvremenu.

OGNJEN OŽEGOVIĆ 6 – Od projektovanog junaka do tragičara. Dao je gol koji je najavio da Partizan može do pobede, vršio je presing na poslednju liniju odbrane Dinama, ali još se nije “uhvatio“ sa pojedincima, kad je reč o izgradnji akcija i učešću u njima. Teško objašnjivo igranje rukom će ga proganjati danima. Dužan je objašnjenje saigračima. Prvo Tavambi koji je odmah shatio kakvu glupost je napravio novajlija iz Čukaričkog...

TRENER

MIROSLAV ĐUKIĆ 5,5 – Ovo je slika i prilika njegovog shvatanja fudbala. Napred da se da gol. I to je u redu. A pozadi? Njegovi izabranii hronično ponavljaju takve greške da bi on, kao nekad štoper svetskog glasa, morao da stane pred njih i pita: “Momci, šta vam je?“ Zaslužuje ćestitke za ofanzivan pristup i ideju da se napadne renomiran rival, ali bi u klubu morali i njega da pitanju šta se desilo u drugom poluremenu. Kompleksan je to odgovor. Pitanje je da li ga i sam Đukić zna.

IZMENE

DANILO PANTIĆ (od 75. minuta) – Bez uticaja na igru i rezultat.

ĐORĐE JOVANOVIĆ (od 79. minuta) – Iznudio je žuti karton Bujalskija odmah po ulasku na teren, ali nije doneo promenu u zaršnici.

(FOTO: Action Images)