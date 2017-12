OCENE - ZVEZDA: Kanga kao nekad, Boaći za bogati svet! Milojeviću ni pohvala, ni kritika

Pešić je delovao plemenito, ali je dobru partiju morao da zaokruži golom

MILAN BORJAN 7 - Da je uhvatio penal Sume, bio bi uz Stojkovića igrač utakmice. Nije bio pod baražnom vatrom, ali sve što je trebalo da odbrani - odbranio je. Lako hvatao centaršuteve. Partija kakva ga je učinila vrlo važnom karikom Crvene zvede. Nije su ga poremetile ni uvrede navijača Partizana.

FILIP STOJKOVIĆ 6,5 - Bio je izuzetno motivisan, što se videlo prilikom odmahivanja severu pre početka utakmicom. Energijom i pravovremenim startovima zatvorio Danila Pantića. Kasnije je krenuo sa greškicama koje su ostale nekažnjene. Položio je ispit, nije odustajao ni kod lopti za koje se činilo da će završiti u nogama Partizanovih igrača.

VUJADIN SAVIĆ 6 - Prvi pravi kiks u sezoni. Kod penala je startovao jako neoprezno. Mogao je da povuče noge i natera Ožegovića da ode u gol aut. Odigrao je gotovo perfektnu sezonu i zaslužio da mu navijači progledaju kroz prste, ali takvi detalji vas od junaka svrštavaju u tragičare. Ostalo je bilo jako korektno od komdanta Zvezdine odbrene. Bez problema protiv Tavambe.

DAMIJAN LE TALEK 6 - Pre penala za Partizan Ožegović ga je kao na petoparcu okrenuo. Kao štoper koji se izbrendirao na evropskim utakmicama nije smeo da to dozvoli. Imao je problema sa napadačem crno-belih i tokom prvog poluvremena. U tim ključnim detaljima bio je slab. Zaboraviće što pre ovaj derbi, patiće polusezonu karijere.

MILAN RODIĆ 6 - Defanzivno to je delovalo više od pristojnog. Zatvorio je Sumu, mada kako je igrao Gvinejac, to i nije bilo mnogo teško. Upravo u tome leži kvake samo prelazne ocene. Nije bio prisutan na Partizanovoj polovini terena. Mada je možda to bila taktički postulat Vladana Milojevića.

MIČEL DONALD 6 - Kao da mu je teren bio prebrz, kao da mu je bio brz prilično spor tempo derbija. Napatio se u duelima sa življim Evertonom. Zvezda nije bila podređena u maneveru, ali nije ostvarila prednost. Najviše „zahvaljujući“ visokom Holanđaninu. Morao je da da više kao jedan od lidera svlačionice. Popravio utisak asistencijom ka Boaćiju.

NENAD KRSTIČIĆ 6 - Nije to bio onaj momak iz Kelna ili Borisova. Prosto odigrao je meč bez ukusa i mirisa, nije bio učinkovit. Za nijansu ili polunijanse bolji od Donalda, jer je bio mirniji u opasnoj zoni i lepo odlegao loptu na stranu.

SLAVOLJUB SRNIĆ (do 62.) 6,5 - Još jedna partija kakvu od njega očekuje Vladan Milojević. Inicirao je agresivnošću nekoliko greška Antonova. Prava derbi partija, lepo je čuvao leđa Filipu Stojkoviću, ne dozvolivši mladom Pantiću da se razigra.

GELOR KANGA (do 90.) 7 - Nije bio na nivou Krasnodara i Sparte, ali navijači Crvene zvezde bi sigurno voleli da češće gledaju ovakvog Kangu. Njegov CV je i dugo držanje lopte, ali se reprezentativac Gabona uvek pojavljivao u srcu manevra i kupio lopte. Osećao je igru, bio u epicentru dešavanja i iznuđivao jako bitne faulove. Opasan u prvom poluvremenu, aktivan i u nastavku.

ALEKSANDAR PEŠIĆ 6,5 - Mogao je da bude taktički pogodak Vladana Milojevića. Igrao je kao krilo i bio vrlo opasan licem okrenut ka golu. Za razliku od Boaćija videla se fudbalska ideja u igri popularnog Šilje. Bio je i vrlo taktički disciplinovan... Samo iz one situacije mora da se postigne gol kako bi se kompletirala dobra partija. Mada je sve uradio centarforski. Delovao je jako pismeno, mekano...

RIČMOND BOAĆI (do 89.) 6,5 - Tako se odlazi iz Zvezde. Golom u derbiju, posle trenutka u kojem je pokazao onu predatorsku crtu, kao i tokom cele kalendarske 2017. godine. I u njegovom slučaju sadržana je sva lepota derbija. Bio je ubedljivo najslabija karikaka. Totalno bezopasan, odsečen, nije provocirao "sažvakan" pas od strane raspoloženog Kange. Međutim, počeo je da raste u drugom poluvremenu. I onda majstorski spakovao loptu u malu mrežu, ostavivši i bravoroznog Stojkovića bez šanse da interveniše. Tako se privlači pažnja velikih klubova.

IZMENE

BRANKO JOVIČIĆ (od 60) 6,5 - Ispunio taktičke zahteve. Stegao Zvezdinu vezu, posebno u zoni gde je curelo zbog Donalda.

MARKO GOBELJIĆ (od 89.) - Malo vremena za utisak.

NENAD MILIJAŠ (od 90.) - Malo vremena za utisak.

TRENER VLADAN MILOJEVIĆ 6,5 - Njegov plan B morao je da bude plan A. Formacijski želeo je da napadne Partizan sa dvojicom napadača, suštinski želeo je da uvede utakmicu u mirni period i sačeka crno-bele. Takvu komociju omogućila mu je bodovna prednost, ali... Plesao je na tankoj žici prvog velikog poraza na klupi Crvene zvezde. Pogodak Sume pomogao je njegovoj ekipi da izađe visoko i pokaže šta zapravo zna. Nije zaslužio pohvale, ali još manje kritike. Iz prostog razloga: ubedljivo najbolji igrač susreta bio je protivnički golman. Znači da trener nije mnogo pogrešio.

