OCENE - ZVEZDA: Kanga kao Pižon, doktor Mičel Donald! Milojević je od Zvezde napravio “Spartu“

Veče kakvo su navijači dugo čekali!

MILAN BORJAN 7 - Skoro da nije zaslužio da dobije ocenu. Ali zbog bajkovitog utiska, nagrada u vidu ove sedmice. Mada je sve što je do njega radio bez greške. Panterskom reakcijom digao publiku na noge. Biće pojačanje.

FILIP STOJKOVIĆ 8 - Skoro bez greške. Zvezdina lokomotiva i švajcarski sat na desnom beku. Zatvorio je Juliša, stizao nebrojano puta da napravi višak po boku, Sve je bilo racionalno u njegovoj igri. Pored toga je požrtvovanjem gurao stalno tim napred.

VUJADIN SAVIĆ 7,5 - Ako je u Pavlodaru odigrao utakmicu karijere, sada je samo podigao lestvicu. Vazdušni prostor iznad Marakane bio je njegovo apsolutno vlasništvo. Nije Marku Janku nije dao ni pedalj te teritorije. Imao je samo jednu pogrešnu procenu, a to se toleriše i štoperima znatno više klase. Pun je samopouzdanja, još jedna zasluga Vladana Milojevića.

DAMJAN LE TALEK 7,5 - Vi gospodine Milojeviću i vi gospodo iz stručnog štaba, nemojte da imate dilemu. Ima Francuz mnogo mana, sigurno će praviti još grešaka, ali je kao štoper najupotrebljiviji. Ledan kao šampanj iz Bretanje i to onaj najskuplji. Samo je jednom podleteo pod loptu. Sve pohvale.

MILAN RODIĆ 7,5 - Opravdao je Milojevićev izbor i pojavljivanje umesto kapitena Dušana Anđelkovića. Jeste krenuo u grču, nije ga bilo preterano u ofanzivi. Međutim, na Zvezdinoj polovini sve pokupio. Bio je bek kakav treba da bude u utakmicama protiv snažnog rivala.Nije dao Plavšiću da se razmahne, autoritativnim skokovima i agresijom uzimao ničije lopte... Nije imao oslilacije.

BRANKO JOVIČIĆ 7,5 - Kada vas on juri kao da vas juri besan pas. Ili mu dajte loptu ili bežite od njega. Prvi Spartanac u spartanskom timu Vladana Milojevića. Kičma Zvezdinog tima. Igrač kakav je uvek potreban. Grizao je za svaku loptu. Pokazao superiornost i u finišu utakmice stigao i da opasno preti šuevima iz daljine.

MIČEL DONALD 8 - Kapitenska traka na ruci imala je dejstvo čarobnog napitka iz kuhinje strip junaka Obeliksa i Asteriksa. Kada hoćete da kažete doktorska partija jednog veziste onda mu pomente ostvarenje visokog Holanđanina iz prvog poluvremena. Pojeo je direktne rivale, koji su se odbijali o njega kao o stenu, delio lopte, menjao stranu, igrao u napred... Bio je to Donald iz prve sezone u Zvezdinom dresu. Još jednom da apostrofirao - doktorski.

GELOR KANGA 8,5 - To je ono što se čekalo. Ugasio je svetlo gostima kiflom u stilu Vladimira Pižona Petrovića. Narugao se igračkoj reputaciji Manđeka koji nije mogao da ga uhvati. Uvaljivao mu je zadnjicu kada god je trebalo i tako dobijao prostor. Razigrao kompletan tim zajedno sa Donaldom. Najbolja partija u Zvezdinom dresu i to ubedljivo! Bio je u dobrom delu utakmice disciplinovani plejmejker sa ugrađenim čipovima. O golu ne treba raspravljati. To nije majstorstvo, to je fudbalski orgazam.

NEMANJA MILIĆ 7 (do 75. minuta) - Jeste nervirao publiku čestim dodirima više, ali imao je jako bitnu ulogu u sistemu Vladana Milojevića. Telom i energijom je istrošio Rumuna Vataželua i ostavljao brisan prostor racionalnom Filipu Stojkoviću. Da je u nekim trenucima samo brže reagovao bila bi to taktička perfektna partija.

RIKARDINJO 6 (do 60. minuta) - Jedina senka u inače blistavo sjajnoj partiji izabranika Vladana Milojevića, mada je i Rikardinjo povremeno - previše retko nažalost - pokazivao nadarenost. Imao je samo jedan pokušaj dobrog pasa ka Boaćiju. Sa druge strane, Sparta je nekoliko puta napravila višak baš zbog toga što Rikaridnjo nije ispratio Karavajeva. Opasno krcka kredit. Deo tribine, neveliki doduše, zato ga je "kaznio" zvižducima prilikom izlaska iz igre.

RIČMOND BOAĆI 8 (do 84. minuta) - Tako igra moderan centarfor. Predator i lovac na greške. Ubojiti u zicer situaciji, spreman da radi za ekipu. U prvom poluvremenu sačuvao svaku loptu, naklatio se na koske nesrećnima Kaji i Štetini. Iskidao se i savršeno se kretao. Svaka dubinska lopta prema njemu bila je problem za Spartu. Ponestalo mu snage u finišu.

TRENER VLADAN MILOJEVIĆ 8,5 - Centrala može da pogreši jednom, ali ne više puta. A centrali sa druge strane žice saopštavaju: Vladan Milojević je od Zvezde napravio "Spartu" (ne ovu iz Praga). Crveno-beli nisu priili gol u trećoj zvaničnoj utakmici - nije slučajno! Igrali su kao što zapoveda slavna tradicija Marakane - na nož. Igrali su racionalno kao kod Zenge, a ponekad lepršavao kao kod Robija. Dobio je Vladan Milojević samo bitku, i to Zvezdin kormilar mora da zna. U narednih sedam dana ekipu treba da vakciniše od gubitničkog mentaliteta koji se zapatio u novijoj istoriji. To će biti dovoljno da dobije oficirske šinjele. Podigao je do neslućenih visina prestupnika Kangu, podigao Donalda, našao odbranu... Dovoljno za dva meseca rada.

NEMANJA RADONJIĆ 7,5 (od 60. minuta) - Ovo bi mogao da bude početak jedne velike, velike karijere. Kakav potez, kakvo samopouzdanje, kakva brzina i esencija talenta u onom trenutku kada je lopta ispala iz mreže. Dva puta ga Kanga nije ispoštovao, iako je u punom sprintu bio kadar da odbrani Sparte skine gaće. Imao jednu greškicu.

MARKO GOBELJIĆ (od 74. minuta) - Malo vremena na terenu za konkretnu ocenu.

ALEKSANDAR PEŠIĆ (od 84. minuta) - Malo vremena na terenu za konkretnu ocenu.

Piše: Darjan Nedeljković;

Foto: Star Sport.