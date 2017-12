OCENE - ZVEZDA: Umetnost defanzive se zove - Le Talek! MVP - Krstičić i Vladan Milojević - made in Italia!

Pohvale i za Slavoljuba Srnića koji je izrastao u najlepšeg fudbalskog princa

MILAN BORJAN, 8 - Spašavao je kad kompletnoj postavi nije išlo. To je golman kakav je potreban Crvenoj zvezdi. Sve što je išlo u okvir gola čvrstio je uhvatio. Svaki centaršut koji je bio u njegovom videokrugu jako je boksovao. Ponekad ide na nerve navijačima Crvene zvezde zbog dugovlačenja, ali je sada Nemcima skratio vreme za bar 20 minuta.

FILIP STOJKOVIĆ, 8 - To je ono što se od njega traži. Kad nisi siguran u ofanzivnu akciju - nemoj ni da ideš. Zatvori sve pozadi i uživaj. Gotovo bez pada je odigrao ovih 90 minuta. Kada je kasnio vadio se savršenim klizaćem startovima. Bezobrazan do prave mere, izgleda da mu je druženje sa Vujadinom Savićem prilepilo dodatni kvalitet.

VUJADIN SAVIĆ, 8,5 - Kako se samo njegov otac Dušan smeškao na poluvremenu, valjda znajući da će sin Vujadin napraviti vanvremenski uspeh. Drugi i jači deo savršenog odbrambenog pazla, srce Zvezdine odbrane. Krv i gen šampiona. Koliko samopouzdanja i drskosti, toliko i dobijenih vazdušnih duela. Čini se da je on za ovu Zvezdu, ono što je Kjelini za šampionski Juventus. Ponekad deluje da u zubima može da nosi protivničke napadače.

DAMIJAN LE TALEK, 9 - On je bio predvodnik goniča Jarčeva. Zalepio se za nezgodnog Girasija, ne davajući mu promil slobodnog prostora. Počeo nervozno, ali se kasnije stabilizovao. Delovao hladnokrvno, mirno, čistio lopte na petercu ne ostavljajući nikakvu taktičku fleku. On je brendiran kao štoper. Zvezda može da mu se zahvali na kontininuitetu partija na visokom nivou, ali on može da se zahvali Crvene zvezde. Ovo su njegovi najlepši dani karijere. Umetnost - defanzive. To je Damijan Le Talek.

MILAN RODIĆ, 8 - Marakana je videla brzinske sposobnosti nekadašnjeg mladog reprezentativca Srbije. Kada je spreman, kada ga ne muče povrede sposoban je da se "pofajta" sa fudbalskim desetobojcima iz Bundeslige. Laganim trkom okupirao je ogroman prostor. Svaki njegov izlet bio je vraški opasan za odbranu Kelna. Školski centrirao za vodeći pogodak. Imao je samo jedan defanzivni propust. Statistička greška uzimajući u obzir da je bio jako opterećen.

BRANKO JOVIČIĆ, do 64. minuta, 7,5 - Pošteno je odradio svoju rolu. Krpio ozbiljne rupe u srednjem redu Crvene zvezde, veliko je pitanje u kom pravcu b otišao meč da Milojević u njemu nije video idealnog osigurača. Herojski partija uzimajući u obzir da je dugo odustvovao sa terena. Taktički dobitak, iako nije bio upotrebljiv u prenosu lopte.

MIČEL DONALD, 7 - Zaslužio je ocenu više zbog prolaza i Zvezdine blistave jeseni! Mekano, mekano, mekano - tako se može opisati igra kapitena crveno-belih. Upecao je nekoliko ničijih lopti, ali mogao je i morao mnogo bolje. Taktički počeo da poentira tek u finišu utakmice kada je birao najbolja moguća rešenja. Video je da agresijom ne može na Nemce, pa je počeo da ih rasteruje smirenošću.

SLAVOLJUB SRNIĆ, do 79. minuta, 7,5 - Budi pošten, budi marljiv, budi profesionalac, vratiće ti se! Ovo geslo je negde urezano u fudbalskoj svesti brzonogog Šapčanina. Nije psihološki pao ni u trenucima kada je ove jeseni širio rubriku promašenih zicera. I u početku meča je skakao po živcima pune “Marakane“, ali je onda odlučio da se transfromiše u fudbalskog princa. Sve je savršeno uradio kod gola koji mu je dao uragan u leđa. Počeo je da skuplja ničije lopte, da na nemačke patrole kidiše kao ilegalac u drugom svetskom ratu. Junak!

GELOR KANGA, do 85. minuta, 7 - Kada je izlazio iz igre Vladan Milojević ga je izljubio kao deda unuče. Pre svega zbog toga što je izašao iz hibernacije na poluvremenu i konačno počeo da zaključava lopte. Nije ovo bila njegova blistava partija, ali se donekle u drugom poluvremenu izvukao iz gliba prosečnosti. Terao je igrače Kelna da prave faulove i uspešno krao vreme, imao je onu sjajnu loptu ka Ričmondu Boaćiju.

NENAD KRSTIČIĆ, 8,5 - Mnogo smo pisali o kvalitetima ovog momka, a sva njegova natprosečna fudbalska inteligencija bila je satkana u onoj čarobnoj lopti ka Milanu Rodiću. On nije Zvezdin bingo, nego dar sa neba! Nije igrao na prirodnoj poziciji, ali je davio defanzivnu liniju Kelna visokim presingom. Izašao tek iz povrede, ali je sve rešavao lako. Da u fudbalu postoji kategorija MVP - Krstičić bi to bio.

RIČMOND BOAĆI, 7 - Totalno je bio odsečen, ali bila je u takvim situacijama Zvezda i protiv Arsenala, pa je reprezentativac Gane dao svoj doprinos. Sada nije. Delovao je nekako izmoreno, uklješten u sendviču štopera Kelna. Opet je promašio ono što se - ne promašuje. Nije se predstavio u lepom izdanju brojnim skautima.

IZMENE

ALEKSANDAR PEŠIĆ, od 64. minuta, 7,5 - Taktički odradio posao. Skupljao lopte na levom krilu kao čuma decu i iznudio nekoliko faulova. Baš kad je trebalo prodisati. Jako dobra rola, Milojevićev pogodak.

MARKO GOBELJIĆ od 81. minuta - Imao jedan beg. Malo vremena za konkretan učinak.

UROŠ RAČIĆ od 86. minuta - Jedan nebeski skok.

TRENER

VLADAN MILOJEVIĆ 9 - Ne igram možda lepo, ne igram možda lepršavo, ali igram proleće u Evropi. To sam ja Vladan Milojević, rođen u Aranđelovcu, a kao da sam trenerski učen u italijanskom Koverćanu. Napravio sam super takmičarski tim koji ne zna da primi gol. Znam i da taktički prevarim bundesligaša. Ja sam Vladan Milojević - made in Italia! Sve to sa sebe sa ponosom može da istanke stručnjak koji je ispisao istoriju posle četvrt veka. Nema potrebe da se bavimo pretpostavkama i govorimo o tome šta bi se desilo da je Keln u početku iskoristio psihološku blokadu njegovih izabranika. Isplatio mu se rizik i sa Krstičićem kao lažnnim krilom. Izmene se bile pravovreme. Kraj. Tačka. Desetka za sve što je uradio za ovih šest meseci, nešto manje za večerašnje izdanje.