Od sada se plašite Arsenala i Mesuta Ozila! Konte izgoreo i završio na tribinana, požar na Stamfordu ugasio Ridiger (VIDEO)

Tobdžije ubedljive protiv Hadersfilda (5:0) uz dve asistencije i gol nemačkog reprezentativca. Čelsi minimalcem srušio Svonsi (1:0). Ponovo pobedio Barnli (2:0)

Ako se do sada niste plašili Arsenala, od sada će te i te kako morati! Tobdžije su ušle u strašnu formu, deluje kao da su se svi razigrali, a kada je tako ni mnoge ekipe daleko većeg kvaliteta od Hadersfilda ne bi mogle da izvuku živu glavu sa Emirejtsa – 5:0 (1:0).

Ekipa Arsena Vengera je čitav posao rešila za četiri minuta (od 68. do 72.) kada je blistave trenutke u svojoj igri doživeo Mesut Ozil. Fantastični nemački reprezentativac je u tom vremenskom periodu namestio golove Olivijeu Žiruu i Aleksisu Sančezu, a onda sve to krunisao golom.

Blistave trenutke na ovoj utakmici doživeo je i Aron Remzi, koji je imao dve sjajne asistencije. Prvo već u trećem minutu za Lakazeta, a onda i kod Ozilovog gola, kada je dodao pravovremeni pas u slobodni prostor. Lakazet je odigrao odlično prvo poluvreme, ali je ostao u svlačionici na pauzi gde ga je zamenio Žiru. Ostaje da se vidi da li je u pitanju možda bila neka povreda. Konačan rezultat na utakmici postavio je Olivije Žiru, svojim drugim pogotkom u 87. minutu.

Nije potrebno reći da Tobdžije derbi sa Mančester junajtedom na ovom istom stadionu dočekuju u izuzetnom raspoloženju.

Čelsiju dugo ništa nije polazilo za rukom protiv Svonsija, pa je Antonio Konte u potpunosti izgubio živce i zbog žustrih kritika na račun četvrtog sudije već u finišu prvog poluvremena završio u svlačionici. Ipak, srećom po italijanskog stratega, ali i navijače Plavaca, već na startu drugog poluvremena Antonio Ridiger je postigao odlučujući pogodak na utakmici (1:0).

Labudovi u London večeras nisu došli da igraju fudbal i da se nadigravaju sa protivnikom, već su bili isključivo zainteresovani za degradiranje fudbalske igre. Ipak, to im nije pošlo za rukom, jer su domaći nekako, ali uz mnogo sreće uspeli da dođu do pobede. Bio je to udarac Kantea, koji je zakačio protivničkog igrača i promenio pravac, ali je bivši igrač Rome bio na mestu i usledila je odlična reakcija glavom.

Šta reći za fantastični Barnli? Ekipa Šona Dajša se ekspresno oparavila od poraza protiv Arsenala i nastavila da pobeđuje sebi ravne timove. Ovoga puta pao je Bornmut na svom terenu rezultatom 2:1, pa se Barnli sada nalazi na visokoj šestoj poziciji Premijer lige. Golove za sjajne goste postigli su Kris Vud i Robi Brejdi, dok je počasni pogdak za domaćina dao Džošua King.

ENGLESKA 1 - 14. KOLO:

Utorak

Brajton - Kristal Palas 0:0

Lester - Totenhem 2:1 (2:0)

/Vardi 13, Marez 45+1 - Kejn 79/

Vest Bromvič - Njukasl 2:2 (1:0)

/Robson-Kanu 45, Fild 56 - Klark 59, Evans 83ag/

Votford - Mančester Junajted 2:4 (0:3)

/Dini 77pen, Dukure 84 - Jang 19, 25, Marsijal 32, Lingar 86/

Sreda

Arsenal - Hadersfild 5:0 (1:0)

/Lakazet 3, Žiru 68, 87, Sančez 69, Ozil 72/

Bornmut - Barnli 1:2 (0:1)

/King 79 - Vud 37/

Čelsi - Svonsi 1:0 (0:0)

/Ridiger 55/

Everton - Vest Hem 4:0 (2:0)

/Runi 18, 28, 66, Vilijams 78/

Mančester Siti - Sautempton 2:1 (0:0)

/Van Dajk 47 autogol, Sterling 90+6 - Romeu 75/

Stouk - Liverpul 0:3 (0:1)

/Mane 17, Salah 77, 83/

