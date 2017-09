Odmah Kanga, odmah! (VIDEO)

Zicer za Zvezdinog vezistu

Bio bi to idealan početak. Bio bi to gol koji bi ionako uzdrmanu Kelnovu ekipu bacio u stanje šoka. Bila je to idealna lopta Damijena Le Taleka. I bio je to šansa zbog koje su uzdahnuli svi navijači Crvene zvezde, što oni na stadionu Rajn Enerdži, što oni prikovani uz male ekrane.

Gelor Kanga je bio oči u oči sa Kelnovim golmanom Timom Hornom. Napravio je potez više. Umesto da proba da ga odmah matira, krenuo je da ga obiđe. Uspeo je uostalom. Ali lopta je prešla preko noge i otišla daleko od gola.

Šteta, šteta, šteta.

(FOTO: Action Images)