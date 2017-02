Oglasio se Everton: Napadali me, umesto da me štite

“Bio sam u grotlu ljudi bez emocija“, kaže Partizanov Brazilac

Posle skandaloznih dešavanja na koncu 22. kola Superlige Srbije, kad se u centru pažnje našao Everton Luiz, koga su navijači Rada vređali na rasnoj osnovi, a on im uzvratio neprimerenom reakcijom, što je bio uvod u opšti haos na teren, oglasio se vezista Partizana, koji tvrdi da je sve vreme prolećne premijere na Banjici trpeo uvrede sa tribina.

Osim toga, Brazilac je rekao da mu posebno smeta reakcija fudbalera Građevinara koji su ga napali po okončanu susreta.

„Čitav mesec smo vredno radili samo sa jednom željom, da se što bolje spremimp za početak sezone, dobijemo svaku utakmicu i borimo se za titulu. Sa takvim mislima smo ušli u ovaj meč, koji smo, iako nije bio lak, na kraju dobili. Sve drugo u vezi sa njim želim da zaboravim. Moja porodica i ja smo zavoleli Srbiju i vaš narod, ovde se osećamo kao kod kuće i baš zato nisam mogao da sakrijem suze koje su nekontrolisano tekle, jer sam tokom 90 minuta trpeo rasističke napade, pogrdne nazive sa tribina“, poruka je Evertona Luiza dostavljena predstavnicima medija iz Partizana.

Zadnji vezni crno-belih je osetio potrebnu da naglasi izostanak osude rivala u dresovima Rada.

„Dodatno me je uznemirio i stav protivničkih igrača koji su, umesto sve da smire, podržavali čitavo dešavanje. Našao sam se u grotlu ljudi bez emocija koji su me samo dodatno napadali umesto da me zaštite. Želim što pre sve da zaboravim, okrenem se svom timu, porodici i onome što najviše volim - fudbalu. I molim vas - recimo „NE“ rasizmu“, dodao je Everton Luiz.

Everton se nešto kasnije oglasio i porukom na društvenim mrežema, objasnivši kako se umorio od toga da ga ljudi gledaju drugim očima

„Ne prihvatam predrasude. Ponosan sam na svoju boju, narodnost i odakle dolazim. Ne želim d amoja deca pate zbog toga više. Umorio sam se. Ljudi nas gledaju drugim očima. Nije to lako objasniti. Ponekad dođu trenuci u kojima ne možete da izdržite više i zato epslodirate. Danas je bio jedan od takvih trenutaka“.

Inače, većina igrača i članova stručnog štaba Partizana je u znak solidarnosti sa Evertonom, na društvenim mrežema okačile poruke slične sadržine:

„Reci NE rasizmu“.

