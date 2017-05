Oglasio se Voždovac: Laž je da smo premirani od Partizana

„Pustite nas da igramo fudbal“, poručuje sportski direktor Zmajeva Goran Grkinić

Veličina slova A A A

Nema mira u srpskom fudbalu. Saopštenja, uvrede, međusobne optužbe... Pojedini klubovi poput Voždovca našli su se u centru pažnje i to ne svojom voljom.

Odlazeći sportski direktor crveno-belih Blažo Raosavljević rekao je da su igrači Zmajeva bili premirani od strane Partizana za trijumf na klubom iz Marakane. Tačnije, da su podelili 30.000 evra i to samo nekoliko dana pred gostovanje u Humskoj.

Ekspresno su reagovali iz Voždovca. Tačnije, to je uradio sportski direktor Goran Grkinić.

„Voždovac je ozbiljan i privatan klub, koji se ponaša domaćinski i koji svakog rivala ugosti pošteno na svom stadionu, pa smo tako i gospodina iz Crvene zvezde pre sada već nedelju dana domaćinski ugostili, ali tada nije tako pričao, kako sada priča. Nije u redu da gospodin odlazeći direktor aktuelnog šampiona tako priča o nama i treba da ga je sramota. Notorna je laž da smo premirani od strane Partizana. To je velika glupost.Nismo se do sada oglašavali, ali kada vidimo da se već danima provlači po medijima, morali smo da reagujemo. Umesto da se piše o dobroj igri Voždovca, igračima koji su odigrali odlično, o lepoj fudbalskoj predstavi, opet se pišu neistine“, rekao je Grkinić.

On je poručio Raosavljeviću da razloge za neuspehe potraži u svom dvorištu.

„Nijedan jedini dinar nismo uzeli ni od koga, a igrači će biti premirani po pravilniku kluba.Ne želimo da gospodin uzima Voždovac u svoja izlaganja i ne želimo da budemo meta prepucavanja Crvene zvezde i Partizana. Neka gospodin svoja oprvdanja za uspehe i neuspehe traži u svom dvorištu, a da nas pusti da igramo fudbal“, dodao je Grkinić.