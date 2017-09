Ogorčeni Bertans: Svi znamo kakve su sudije ovde!

"Neću da ih komentarišem više", poručio je razočarani Letonac

(Od specijalnog izveštača MOZZART Sporta iz Istanbula)

Nije se dalo košarkašima Letonije da ostvari decenijski san i ostvare plasman u polufinale, čime bi ušli u realnu borbu za medalje. Naišli su ovog utorka uveče na boljeg od sebe, na moćnu Sloveniju vođenu strašnim Goranom Dragićem i neverovatnim Lukom Dončićem.

Kod Davisa Bertansa ostalo je samo ogorčenje i žal zbog ispuštene šanse.

"Nismo odigrali dobro svih 40 minuta i to je to. Oni su bili bolji, dobro su otvorili prvu četvrtinu, pa onda i treću deonicu, desilo se to da je trebalo da ih jurimo sve vreme... Igrali su dobro, a kada ih pustite da igraju svoju utakmicu, teško je bilo da ih zaustavite".

Srpske novinare u Istanbulu interesovalo je - koliko je četvrti faul Kristapsa Porzingisa, petnaest minuta pre kraja utakmice, odlučio dalji tok utakmice?

"Za sudije na ovom prvenstvu pričaju mnogo i svi znamo kako je... Neću više da komentarišem to", zaključio je Bertans i za kraj poručio da mu je sledeći korak priprema za novu sezonu.

