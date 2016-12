Olimpijakos razbio Fener sa osmoricom!

Dominacija crveno-belih u Pireju

Veličina slova A A A

Fenerbahče je doživeo novi poraz u Evroligi. Olimpijakos je očitao lekciju moćnom timu iz Istanbula i na kraju slavio - 71:62. I to tako što je trener Janis Svaropulos koristio samo osmoricu košarkaša! U igru nisu ulazili Tulipulos, Miilutinov, Marakos i Atinau.

Osim vođstva od jednog poena razlike na početku meča, Fener nijednom posle toga nije bio u prednosti. Olimpijakos je sjajno otvorio meč i na krilima sjajnog Birča koji je ubacio osam poena u prvih 10 minuta stigao do vođstva od devet razlike posle prvog kvartala. Gde je stao u prvoj, Oli je nastavio u drugoj četvrtini i sjajnom odbranom podigao prednost na dvocifrenu razliku. Čak do plus 21 (40:19).

I početak drugog poluvremena je prošao u sličnom tonu. Olimpijakos je imao i rekordnih 23 poena prednosti. Ništa tada nije funkcionisalo u igri turskog tima. Željko Obradović je bio besan i energičnim gestikluacijama je pokušavao da probudi svoje igrače i trgne ih.

Uspeo je u poslednjem kvartalu! Fener je smanjio razliku i sačuvao obraz. Posle trojke Diksona dva minuta pre kraja, Fener je prišao na četiri poena zaostatka, ali su Spanulis i Lodžeski sačuvali pobedu Olimpijakosu.

Lodžeski je sa 12 poena bio najefikasniji u pobedničkom timu, Papapetru je ubacio 12, a Grin 11. Spanulis je dao sedam poena, a jedini koš iz igre je pogodio kada je Fener zapretio u finišu. Jan Veseli je na drugoj strani imao 22 poena, Datome i Slukas su dodali po 10. Dikson je dodao devet uz čak sedam promašenih od devet šutnutih trojki. Nikola Kalinić je imao jedan poen i pet skokova za 30 minuta na parketu.

(FOTO: MN Press)