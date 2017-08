On je i večeras glavna faca - stigao Mijata, prestigao Pelea! (VIDEO)

Životna partija Tomasa Menijea - dao tri i namestio još četiri gola u velikoj pobedi Belgije; Francuzi ubili Holanđane - 4:0

Za milost ne zna, "za Boga ne mari" - kod njega i mali i veliki imaju isti tretman: Gaženje! I u večeri kada se spušta zavesa na letnju fudbalsku pijacu Kristijano Ronaldo se potrudio da svu slavu i pažnju ugrabi za sebe.

U meču 7. kola B grupe evropskih kvalifikacija za Mundijal u Rusiji Portugalija je lako tukla Farska Ostrva sa 5:1, čime je uspešno nastavila poteru za Švajcarskom, a CR7 postigao je novi het-trik. Peti u dresu sa nacionalnim grbom, a ukupno 48 u karijeri. I ne bi iživljavanje nad neukim Faranima bilo toliko značajno da sa ova tri gola - od kojih je jedan bio sjajnim makazicama - Ronaldo nije nastavio da ruši rekorde, malobrojne koji su pred njim ostali.

Ako ćemo po značaju onda je skok preko Pelea svakako broj jedan i privući će najviše pažnje - po broju golova za reprezentaciju Kristijano je večeras prestigao čuvenog Brazilca, 78:77 - ali za nas je svakako interesantnije da se CR7 po broju pogodaka u jednom kvalifikacionom ciklusu izjednačio sa bivšim reprezentativcem Jugoslavije Predragom Mijatovićem. Crnogorac je do večeras bio suvereni vladar sa 14 komada, i to zahvaljujući onim goleadama u baražu protiv Mađara 1998, ali jasno je da će ga do kraja ovih kvalifikacija Ronaldo i prestići. Samo da ga zdravlje posluži...

Ipak, malo će sve to značiti Portugalcima ukoliko u preostala tri kola ne sustignu Švajcarce koji su večeras imali lagan zadatk protiv Andore i pored 0:0 sve do 43. minuta. U trećem meču grupe B Mađari su dobili Letoniju (3:1), no to ništa ne menja.

Za direktan plasman na Mundijal u poslednjih 270 minuta bore se samo Portugalci i Švajcarci. Ko izgubi trku ide u baraž.

U okviru grupe H Belgijanci nisu imali milosti prema Gibraltaru i naneli su mu najteži poraz u istoriji - 0:9. Bek Pari Sen Žermena Tomas Menije odigrao je verovatno utakmicu života. Postigao je tri gola i čak četiri puta asistirao saigračima. U prevodu, direktno je učestvovao u postizanju sedam od devet golova svog tima?!

Pošto su i Grci i BiH kiksnuli, Belgija je na tri kola pre kraja kvalifikacija praktično osigurala prvo mesto. Grčka i Bosna igraće do kraja za baraž, a vrlo je moguće da je i ta trka večeras odlučena, pošto je BiH imala 2:0 na Kipru i uspela to da prokocka...

U grupi A Francuska se vratila na prvo mesto u velikom stilu trijumfom nad Holandijom od 4:0. Nekada su okršaji ovih timova bili klasici, pravi fudbalski spektakli, a danas je selekcija Galskih petlova za tri klase jača od posrnulih Lala koje su isprašili na Sen Deniju.

Grizman je otvorio seriju pogodaka već u 14. minutu, a u drugom poluvremenu Toma Lemar (dva puta) i Kilijan Mbape u nadoknadi su upotpunili poker Francuza. Selekciji Didjea Dešana prijale su i vesti iz Sofije gde je Bugarska iznenadila Švedsku i pobedom od 3:2 svrgla je sa čela grupe, pa je Francuska sada opet u pol-poziciji za plasman u Rusiju.

EVROPSKE KVALIFIKACIJE ZA SVETSKO PRVENSTVO - 7. kolo

GRUPA A

Francuska - Holandija 4:0 (1:0)

/Grizman 14, Lemar 73, 88, Mbape 90+1/

Bugarska - Švedska 3:2 (2:2)

/Manolev 12, Kostadinov 33, Čočev 79 - Lustig 29, Berg 43/

Luksemburg - Belorusija 1:0 (0:0)

/Da Mota 60/

Tabela:

GRUPA B

Švajcarska - Andora 3:0 (1:0)

/Seferović 43, 63, Lihtštajner 67/

Portugalija - Farska Ostrva 5:1 (2:1)

/Ronaldo 3, 29. penal, 65, Karvaljo 58, Oliveira 85 - Baldvinson 38/

Mađarska - Letonija 3:1 (2:1)

/Kadar 6, Salaj 26, Solovjovs 68. autogol - Frimanis 40/

Tabela:

GRUPA H

Grčka - Estonija 0:0

Belgija - Gibraltar 9:0 (6:0)

/Mertens 16, Menije 18, 61, 67, Lukaku 21, 38, 83. penal, Vitsel 27, Azar 45/

Kipar - BiH 3:2 (0:2)

/Kristofi 65, Laban 67, Sotoriju 76 - Šunjić 33, Višća 44/

Tabela:

(FOTO: Action Images)