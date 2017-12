Ono što je Barsa bila za povrede prošle sezone - to je sada Real

Ovoga puta je Rudi Fernandez u pitanju

Prošla godina je bila po mnogo čemu košmarna za Barselonu, povrede su se ređale kao na traci. Izgleda da je taj "baksuz" prešao na Real Madrid ove sezone. Tim Pabla Lasa konstantno kuburi sa ovim problemom, a najnoviji je iskočio kod Rudija Fernandeza.

On je povredio primicač u meču protiv Obradoira. Kako španski mediji javljaju, on će biti van parketa nedelju do dve dana.

Problem za Real je naravno činjenica da se ove nedelje igra dupli program u kom Real igra protiv Valensije i Brose Bamberga.

MOZZART KVOTE ZA MEČ REAL MADRID - VALENSIJA

Rudi ove sezone beleži 8,5 poena i ima 2,1 skok i 1,3 asistencije po meču u ACB ligi. Slične su mu brojke i u Evroligi.

Ovo je nastavak crne serije povreda. Naš Ognjen Kuzmić je zbog kolena završio sezonu, poznato je koliko dugo nema Serhija Ljulja, Entoni Rendolf se povređivao, Gustavu Ajonu je otišlo rame, a i Fakundo Kampaco je imao nedavno problema.

Puni su malera Kraljevi ove sezone. Videćemo kako će se to odraziti na rezultate.

(FOTO: MN Press)