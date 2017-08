Oproštajna poruka koja će rasplakati Barsu: Drugi put u životu sam se usprotivio ocu

Zašto je Nejmar izabrao Pari Sen Žermen? Neko će reći zbog novca, nego zato što nije želeo da ostane u senci Lionela Mesija, a sam Nejmar da je Barselonu napustio zbog - izazova! U oproštajnom pismu navijačima Barselone 25-godišnji Brazilac je zamolio za razumevanje i podvukao da je u srcu jednostavno osetio da je vreme za rastanak.

"Život sportiste je sačinjen od izazova. Neki su nam suđeni. Neki su posledice naših odluka. Da nastavimo sa onim što osvetljava našu karijeru. Kratku, ali intenzivnu. Barselona je bila mnogo više od toga. Bio je san igrati sa onima koje si birao u igricama. Stigao sam u Kataloniju kao 21-godišnjak. Sećam se prvog dana, svlačionce sa idolima kakvi su Mesi, Valdes, Ćavi, Inijesta, Pujol, Pike, Buskets i mnogi drugi. Čekao sam svoj trenutak da utkam sebe u ono što jeste više od jednog kluba. Barselona je nacija koja predstavlja Kataloniju", počeo je Nejmar u video poruci navijačima Barselone.

Posebno mesto u njoj, zauzeli su Mesi i Luis Suarez.

"Imao sam čast da igram sa najboljim sportistom koga sam video u životu i siguran sam da dok sam živ neću videti takvog. Leo Mesi je postao moje prijatelj i na i van terena. Bila je čast igrati sa tobom. Bio sam član trozubca sa Mesijem i Luisom Suarezom. Trozubca koji je osvojio sve što sportista može da osvoji. Živeli smo nezaboravne trenutke. U gradu koji je više od grada. To je otadžbina. Volim Barselonu i volim Kataloniju".

Međutim...

"Ali sportisti (meni) izazovi su neophodni. Drugi put u životu sam se usprotivio ocu. Oče, razumem i poštujem tvoje mišljenje, ali odluku sam doneo i molim te da me podržiš kao što si uvek radio... Barselona i Katalonija će uvek biti u mom srcu. Ali potrebni su mi novi zazovi. Zato sam prihvatio ponudu Pari Sen Žermena. Da pomognem ljudima da osvoje titule koje njihovi navijači žele. Pokazali su mi smeli karijerni plan i osećam da sam spreman... Sada u srcu osećam da je vreme da idem. Pari Sen Žermen će biti moj dom u narednih pet godina. Radiću naporno da opravdam sve poverenje. Računam na podršku svih vas koji ste bili uz mene. Navijača, prijatelja, profesinalaca koji su bili uz mene i moju porodicul..

Bila je ovo vrlo teška odluka, ali sam je doneo na osnovu iskustva stečenog u ovih 25 godina.

Barcelona, gracies per tot!

Paris, J’arrive".

Neymar's extremely emotional message to Barcelona and their fans

global https://t.co/h0ZAhnyMQl pic.twitter.com/53JSJI0SdX