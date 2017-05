Oprostio se od sestre, hteo je da odustane! Sada igra u njenu čast i deli životne i košarkaške lekcije (VIDEO)

U teškim vremenima treba biti najveći i najjači. A to Ajzea Tomas, nesumnjivo, jeste. Iznad svega i iznad svih

Nikada nije lako kada izgubiš nekog dragog. Sami rastanci s voljenim ljudima su teški, još je teže kada dobiješ poziv i čuješ da si zauvek ostao bez nekog sa kojim si delio sve. Sreću i tugu, osmehe i bol. Ceo život. Nekog ko ti je, u pravom smislu te reči - značio više od života.

Ajzea Tomas je, nenadano, morao da se suoči s najtežim udarcem. Izgubio je sestru u saobraćajnoj nesreći. I detalji te, tragične, priče odavno su poznati.

Ono što ćete u narednim redovima pročitati jeste kako je Ajzea Tomas proživeo najteže momente u životu. Kako je hteo da odustane od svega, kako je smogao snage da izgovori reči kojim se oprostio od najbližeg roda. A onda i kako je uspeo da iznese veliki teret i Bostonu podari gotovo senzacionalni povratak u četvrtfinalnoj seriji Istočne konferencije s Čikagom i overi prvi trijumf s Vašingtonom u narednoj rundi. I pritom leti i preko 6.700 kilometara, samo kako bi bio uz porodicu.

„Kada sam dobio vest, hteo sam da dignem ruke od svega, od života. Nikada ranije nisam ni pomislio o tome da odustanem“, rekao je Tomas porodici i prijateljima, okupljenim kako bi proslavili život Čajne Tomas, tragično nastradale u teškoj saobraćajnoj nesreći.

„Shvatio sam da odustajanje ne sme da bude opcija. To bi bio lakši put. Rekao sam sebi da ću da nastavim da se borim zbog svoje sestre, jer znam da mi ona ne bi dozvolila da stanem. Volim te, Čajna, nedostaješ mi jako. I sve što budem uradio do kraja života biće u tvoju čast“.

Posle uspešnog povratka iz nimalo prijatne situacije i dve pobede zaostatka za Čikagom, Tomas je napustio ekipu kako bi bio sa porodicom. Pre nego što je otišao, trener Bred Stivens poručio je da ne mora da dođe na prvu utakmicu polufinala s Vašingtonom, ukoliko oseća da ne može da iznese teret.

Ali, Tomas je ostao veliki profesionalac. Baš kao što je bio od samog početka NBA plej-ofa. Vratio se avionom u četiri sata izjutra, na dan utakmice s Vašingtonom. Ubledelog lica, umoran od puta i tuge zbog gubitka sestre, ipak je bio spreman za šuterski trening u deset ujutru. A onda i za meč protiv Vizardsa, gde je Boston vodio do pobede s 33 poena (11/23 iz igre), te devet asistencija za 38 minuta na terenu. Uspeo je čak i da ostane bez zuba, u žaru borbe i posle udarca Ota Portera. On nije pao, već je ostao uspravan i samo se smejao.

„Košarka, kada sam na terenu, tera me da idem napred. Sve ću uraditi za moju sestru sada. To je jedino što mogu sada da uradim“, rekao je Tomas u kratkoj izjavi posle utakmice.

Svedoci Tomasovih dešavanja u životu su zanemeli. Bukvalno nisu mogli rečima da opišu ono što Ajzea radi u ovom doigravanju. Saznao je da mu je sestra poginula noć pre početka plej-ofa, odigrao je prve dve utakmice i bio najbolji igrač na terenu. Mada, Boston je poražen u oba meča. Zatim je vrsni plejmejker otputovao u rodnu Takomu kako bi bio s voljenima. Vratio se u timu bez minuta odmora. A onda je okrenuo Bostonovu bezizlaznu situaciju.

Samo 38 časova između šeste utakmice s Čikagom i prvog okršaja protiv Vašingtona, Tomas je skupio energiju da otputuje u Tahomu kako bi proveo vreme s porodicom. Prevalio je put preko 6.700 kilometara, za manje od 24 časa.

„Da, teško je, ali nema izgovora. Vreme je plej-ofa. Odlučio sam da igram i samo sam pokušao da dam sve od sebe za tim. A mi smo pobedili“, poručio je Tomas posle meča.

Svlačionica Kelta i dalje je u neverici zbog svega što Tomas radi.

„Taj čovek je neverovatan“, rekao je Al Horford, da bi se ubacio i trener Stivens.

„Njega niko ne može da zaseni“.

Obojica su priznala da nisu sigurni da li bi mogli da izdrže ono što Tomas radi.

„Neverovatno, zaista. Zbog svega što mu se dešava van terena, a još je u mogućnosti da igra... To samo pokazuje njegov jak karakter. Impresivne brojke beleži. Ne znam stvarno da li bih ja mogao da izdržim sve to. On sve radi bez izgovora, a ima savršen izgovor. Ajzea izađe na teren, koncentrisan je i zaista je čudo što uspeva da bude spreman za utakmicu u tim okolnostima“, jasan je Horford.

Istog je mišljenja i Ejveri Bredli.

„Treba da budeš sposoban da igraš na visokom nivou posle svega. A njemu to polazi za rukom, što je fascinantno“.

Bred Stivens je imao jednu iskrenu prepisku s Tomasom pre utakmice protiv Vizardsa.

„Pogledao sam snimak Ajzeinog oproštaja sa sestrom na sahrani. Dopisivali smo se, imao sam toliko toga da mu kažem. Nismo pričali o košarci, već o svemu ostalom. Prošao je mnogo toga. A on nastavlja da ostavlja bez daha. On kaže da je igra njegovo utočište. Znam da će mu i dalje biti teško, ali ne verujem da će stati“.

Kako i kažu stihovi jedne, dobro poznate, domaće pesme:

„Najjači samo ostaju, nikad se ne predaju“.

U teškim vremenima treba biti najveći i najjači. A to Ajzea Tomas, nesumnjivo, jeste.

Iznad svega i iznad svih.

