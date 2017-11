Optimistični Mičel Donald: Daj gol i pobedi...

"Moraćemo da koristimo šanse, mnogo smo promašili u Beogradu", poručuje Holanđanin

(Od specijalnog izveštača MOZZART sporta iz Londona)

Gol, samo jedan gol... Navijači Crvene zvezde možda ponavljaju stih utemeljen ranih devedesetih na severnoj tribini, ali se nadaju da će odbrana na Emirejtsu biti stamena. Kao uostalom u dobrom delu tekuće sezone. Možda baš u defanzivi leži ključ potencijalno velike senzacije i pozitivnog rezultata srpskog šampiona u Arsenalovoj kući...

Međutim, vezista crveno-belih Mičel Donald smatra da će i ispred golmana Tobdžija, ovog puta Danijela Ospine, biti vrlo frekvento. Kao u Beogradu kada je Petr Čeh iz šaka uzimao epitet velikih junaka Boaćiju, Srniću i Nemanji Radonjiću.

"Što se nas tiče, moramo da postignemo gol. Imali smo šanse kod kuće, ali nismo ga dali iz tri-četiri prilike, a oni jesu iz jedne, možda dve. Moraćemo da koristimo naše šanse ako želimo pobedu", rekao je Mičel Donald.

Ono što je dobro ne treba da se menja. Nekako se čini da će Arsen Venger i Vladan Milojević pridržavati tog gesla i u 4. kolu Liga Evrope. Zvezdin strateg će na teren u severnom Londonu izvesti očekivanu postavu, Venger će ponovo u vatru gurnuti dečake koji imaju stopostotan učinak u grupi. Naravno, biće tu i Džek Vilšir, zatim Zvezdin krvnik Olivije Žiru, rekovalescent Debiši...

"Ne verujem da će oni mnogo menjati svoju taktiku u odnosu na prvu utakmicu. Imaju mnogo dobrih igrača, željnih da se dokažu i da igraju. Naš stručni štab ih je dobro analizirao, a videli smo ih i u Beogradu, tako da znamo šta nas čeka".

Bod bi Crvenu zvezdu približio evropskom proleću, pobeda, koja bi odjeknula širom Evrope, bila bi garancija nastavka velikog sna... Sve je to teorija, praksa kaže da je Arsenal veliki favorit, da je to neka druga galaksija u odnosu na srpskog vicešampiona.

"Da, možemo da ih pobedimo, ali moramo da pokažemo to i na terenu. Dobro smo se pripremili. Očekujem tešku, ali lepu utakmicu. Ovo su mečevi koje svaki igrač želi da igra".

Jeste optimističan iskusni vezista, ali..

"Čeka nas veliki protivnik, igrali smo protiv njih i znamo šta možemo da očekujemo. Biće teško", završio je Donald.

