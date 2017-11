Saletova najdraža pobeda u karijeri

“Voleo bih da ovu Srbiju gledam u punom Pioniru, već u ponedeljak”, apeluje srpski selektor

Možda su silne medalje, evrolige i evrokupovi, malo razmazile beogradsku publiku, pa je dvorana “Aleksandar Nikolić”večeras zvrjala poluprazna. Ali u očima selektora Aleksandra Đorđevića večeras se imalo rašta doći u Pionir. Ova nova, iznuđena selekcija Orlova dostojno je branila bogatu tradiciju srpske košarke.

"Ponosan sam ovim momcima i zahvalan za sve što su uradili od prvog do poslednjeg trenutka. Jedna od mojih najdražih pobeda u karijeri. Ne lažem. Bio sam nemiran, možda to nije prava reč, ali željan da dodjemo do pobede, jer je ovo neki novi početak s novim ljudima", bile su prve Đorđevićeve impresije.

Nije naravno ponosan bio samo zbog toga što su ovi igrači došli da igraju, već i zato što su igrali - dobro.

"Krećemo da gradimo kuću od temelja, odradili smo dobar odbrambeni posao. Od početka smo vodili igru, blagi pad početkom drugog poluvremena je bio očekivan, ali smo brzo reagovali. Bilo je važno ne opteretiti igrače individualnim učinkom i zahtevom da dokazuju da su zaslužili poziv. Cilj je bio relaksirati ekipu, ali nikad nisam u potpunosti zadovoljan jer uvek može bolje".

Reč i o praznim stolicama u Pioniru, uz nadu da će Pionir biti popunjeniji protiv narednog protivnika Gruzije.

"Gruzija je košarkaškija ekipa od Austrije. Sigurno je veće ime, ali pred nama je ona veći izazov. Za ovu Srbiju pravi ljubitelji će doći. Voleo bih da gledam ovaj sastav u punom "Pioniru", već u ponedeljak".

Đorđević se takođe zahvalio na dolasku Novaku Ðokoviću, naravno i Crvenoj zvezdi što je dala dozvolu igračima da nastupe za reprezentaciju, kao i da će odluka o njima biti doneta sutra.

Selektor Austrije Matijas Jozef Zolner kratko je istakao danjegova ekipa nikad nije igrala protiv ovako kvalitetnog protivnika.

"Hvala Srbiji na gostoprimstvu, čestitam Srbiji i selektoru Ðorđeviću na pobedu. Srbija je igrala veoma dobru odbranu, a moja reprezentacija se nije nikad susretala sa ovakvim rivalom. Ponosan sam kako smo se borili protiv ovakvog protivnika".

Srbija posle prvog kola zauzima lidersku poziciju grupe G sa jednom pobedom kao i drugoplasirana Nemačka koja je savladala Gruziju 79:70. Narednu utakmicu u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo Srbija će odigrati u ponedeljak protiv Gruzije u beogradskoj dvorani "Aleksandar Nikolić" sa početkom u 20 sati.

