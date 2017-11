Orije: Bio sam na korak od potpisa za Barselonu! Osećao sam se kao zatvorenik sa kamerom na leđima

Fudbaler Totenhema misli da su mu francuski mediji naneli štetu

Fudbaler Totenhema Serž Orije misli da je njegova loša reputacija odbila Barselonu da ga dovede u svoje redove.

Orije je imao problematične ispade dok je bio u Pari Sen Žermenu. Serijom "aktivnosti" van terena doveo je sebe do situacije da ga je klub poslao da trenira sa rezervama.

"Moja reputacija je učinila da su se četiri ili pet klubova uplašila da me dovedu. Pregovarao sam sa Barselonom i to su bili veoma napredni pregovori. Ali, ljudi iz Barse nisu znali kako ću uticati na klub kada dođem", rekao je Orije.

On je otišao u Totenhem i za sada je imao osam utakmica u svim takmičenjima.

"Bio je pravi izbor da odem iz Francuske. Posle nekog vremena nisam se osećao opušteno s medijima. Osećao sam da se nikada neće završiti. Posle nekog vremena, osećao sam se kao zatvorenik, sa kamerom na leđima. Da sam ostao u Francuskoj nikada ne bih oprao tu sliku", rekao je Orije.

