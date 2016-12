Oskar, Tevez… Novi mega transfer: Vitselu 81.000.000 evra! Juventus će dugo žaliti…

Ovo više nema nikakvog smisla...

Saga koja je trajala duže od godinu dana ipak neće biti završena kako se očekivalo. Juventus i Aksel Vitsel su prilično daleko od saradnje koja se najavljivala kao sigurna od prošlog leta. Kinezi ruše Juventusove planove i nade…

Prema poslednjim informacijama, Belgijanac je mnogo bliži selidbi u kineski Šangaj SIPG nego u Juventus.

Podsetimo, Vitselu je poslednjeg dana letnjeg prelaznog roka propao transfer u Juventus jer je trener Lučesku stopirao posao. Ušao je u poslednju godinu dana ugovora i postigao usmeni dgovor sa Bjankonerima da ih pojača u ovom zimskom prelaznom roku za minimalno obeštećenje ili narednog leta kao slobodan igrač.

Juventus je verovao da sve drži u svojim rukama i da Zenit neće rizikovati da ostane bez obeštećenja, pa je Rusima ponuđeno 6.000.000 evra za obeštećenje što su oni uvredljivo odbili i rešili su da idu na sve ili ništa. Da ostanu bez obeštećenja ili da Vitsela prodaju nekom drugom koji će ponuditi razumniju cenu?

Na Juventusovu žalost, a na Zenitovu sreću, pojavili su se prebogati Kinezi. Tačnije, Andre Viljas Boas koji je preuzeo Šangaj SIPG i poželeo svog bivšeg pulena iz Zenita. Kinezi su odmah ponudili Rusima 20.000.000 evra što je i više nego dovoljno za igrača koji ima još šest meseci ugovora. Rusi su rado prihvatili uz sladak osećaj osvete Juventusu koji je želeo da ih pritera uz zid.

A onda je počeo pritisak na Vitsela. Već ranije je dao reč Juventusu i pristao na ugovor od 4.500.000 evra po sezoni. Međutim, Viljas Boas i Kinezi su izneli finansijske argumente kojima je obećanje Juventusu potisnuto u drugi plan. Prvo je Vitselu ponuđen ugovor vredan 12.000.000 evra po sezponi. Dok se on premišljao da li da odbije skoro tri puta veću platu i ispuni obećanje Juventusu, stigla je još brutalnija ponuda iz Kine!

Šangaj SIPG je danas povećao ponudu Belgijancu na neverovatnih 18.000.000 evra po sezoni. Ugovor na četiri i po godine! Automatski bi postao jedan od 10 najplaćenijih fudbalera sveta. To je tačno četiri puta veća ponuda od one koju mu je dao Juve. To je ukupno 81.000.000 evra!

U Torinu sada razmišljaju da podignu ponudu Zenitu na 12.000.000 evcra za obeštećenje. Ali čini se da su zakasnili… Previše arogantno su nastupili u pregovorima sa ruskim klubom. Sada je Juve taj od kojeg ne zavisi mnogo i mora da čeka rasplet.

Takođe, beskompromisni Kinezi su vezisti Zenita dali rok do ponoći da odgovori na njihovu ponudu.

Četiri puta veća plata! Znate li neki posao na kojem se takava ponuda odbija?

