Ostojić iskreno: Rekao sam da me najviše plaši - 2:0

"Nije bio problem sa koncentracijom, bili smo veoma motivisani, već nam fali iskustva u ovakvim utakmicama", nadovezao se Tavamba

Od sjaja, do očaja. Od 2:0, do 2:3. Od sigurna tri boda u džepu, do šokantnog poraza.

Dugo će se polemisati o tome šta se dogodilo sa Partizanom u drugom poluvremenu okršaja protiv kijevskog Dinama, još više o tome kako je i zašto izostala reakcija Parnog valjka i kako je dozvoljeno protivniku da dobije krila...

Mnogo je dilema, a Bojan Ostojić je još u svlačionici opomenuo da ekipa ne sme da se opusti i dozvoli da ispusti dva gola prednosti.

"Pričali smo na poluvremenu i rekao sam da me najviše plaši rezultat 2:0. Tako nam je bilo protiv Radničkog, protiv Rada, odmah se uvukla neka tenzija čim primimo gol. Dinamo je sve to znao da kazni", priznao je Ostojić i nastavio:

"U drugom poluvremenu kao da je izašla neka druga ekipa na teren. Ne znam šta nam se desilo, mnogo mi je teško posle ovakvog poraza".

Ni ponajbolji igrač Partizana, strelac drugog i asistent kod prvog gola Leandre Tavamba nije znao da objasni šta se desilo sa crno-belima.

"Veliko razočaranje. Odlično smo počeli, loše završili i ne znam sta se desilo u tom drugom poluvremenu. Tesko je kad vodiš 2:0 i na kraju izgubis 2:3".

Samo je poručio - Partizan mora da nauči iz ovog poraza.

"Nije bio problem sa koncentracijom, bili smo veoma motivisani, već nam fali iskustva u ovakvim utakmicama".

