Osvoji Evrobasket - MOZZART vodi u Istanbul!

MOZZART ispunjava san svakog pravog navijača naše košarkaške reprezentacije! Dobro, nije u pitanju ta toliko željena zlatna medalja sa Evrobasketa koji počinje u četvrtak 31. avgusta, jer ni MOZART ne može, ma koliko želeo, da je stavi oko vrata Saši Đorđeviću i njegovim izabranicima. Ali zato može da uradi "drugu najbolju stvar". A to je da svojim vernim igračima pruži mogućnost da gledaju, i to iz prvog reda hale "Sinan Erden" u Istanbulu, poslednje četiri utakmice kontinentalnog šampionata. A to su polufinala, meč za treće mesto i finale!

Dakle, postoji velika mogućnost da pobednik ovog MOZZARTOVOG takmičenja uživo prisustvuje ispisivanju nove stranice istorije srpske košarke. Prilika kakva se dobija možda jednom u životu. A možda i nijednom.

Ali tu je MOZZART, koji je pored ovih ekskluzivnih ulaznica, obezbedio avionske karte i četiri noćenja za dobitnika i jednu osobu koju povede sa sobom. Hotel je sa četiri zvezdice "Hampton by Hilton Atakoy Hotel", a nalazi se u neposrednoj blizini je arene "Sinan Erden". Jer MOZZART uvek misli na svoje igrače!

Da biste se našli "u koži" verovatno najsrećnijeg čoveka u Srbiji, potrebno je biti najbrži u prijavljivanju na MOZZART BET Fejsbuk stranicu i odgovariti na dva pitanja: prvo je iz opšteg znanja iz košarke, dok je za drugo potrebno da pogodite tačan broj postignutih poena naše reprezentacije u prve četiri utakmice grupne faze Evrobasketa. Dakle, protiv Letonije (1. septembar), Rusije (2. septembar), Turske (4. septembar) i Velike Britanije (5. septembar). Ukoliko ne bude tačnih odgovora na drugo pitanje, računaće se najbrže poslat najpribližniji broj poena. Nakon susreta sa Britancima biće objavljeno ime (pre)srećnog dobitnika koji će postati i naš brend ambasador.

Detaljnije informacije uskoro će biti dostupne na Fejsbuk stranici MOZZART BET (facebook.com/MozzartBet).