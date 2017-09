Otac mi je rekao - ako daš više poena od protivnika, pobedićeš!

Redovi posvećeni novom plejmejkeru Crvene zvezde Tejloru Ročestiju

Zvezda je dovela prvog plejmejkera, a to će predstojeće sezone biti Tejlor Ročesti. Očekivano je bilo da će crveno-beli tražiti iskusnu opciju na ovoj poziciji s obzirom da je ostatak tima baziran na mladosti i talentu. Mora da bude neko na terenu ko prevalio mnogo toga preko leđa, a da ima kvalitet. I, nekako se Ročesti sa svoje 32 godine i mnogo evroligaških sati iza sebe baš uklapa u celu priču.

Zvezda ima sigurnu opciju na kecu, pa iako je maltene kompletirala ekipu za narednu sezonu možemo da kažemo da je Zvezda sa Ročestijem postavila temelj na kome treba da "gradi" sezonu.

Ovaj Amerikanac sa crnogorskim pasošem rođen je u Teksasu, tako da ima borben mentalitet. Visok je 1,85, primarna pozicija mu je "kec", mada može da igra i na poziciji dvojke, takozvanog beka šutera.

PEDIGRE I STIL IGRE

Prvo, zanimljivo je jako to što će Zvezda ove sezone imati dva levoruka plejmejkera - Ročestija i Nikolu Radičevića. To daje mnoge prednosti u igri, posebno jer će čuvari protiv njih teže braniti šuteve i ulaze pod koš.

Ročesti ne spada u igrače čija je osnovna prednost atleticizam. Recimo da ga "Bog košarke" nije nagradio tom vrlinom. Ali, zato mu je dao tehniku, umešnost s loptom i opasan šut. I sa poludistance, i za tri poena. Tako nadomešćuje nedostatak atleticizma. A koliko je dobar šuter govori činjenica da je bio osvajač Evroligine nagrade Alfonso Ford 2015. godine, koja se dodeljuje najboljem strelcu takmičenja. Tada je igrajući za Nižnji Novgorod. Ubacivao je u proseku 18,9 poena na 21 utakmici. I po indeksu korisnosti je bio u samom vrhu, samo je Boban Marjanović bio bolji u tom segmentu.

Krasi ga veliko iskustvo igranja u Evroligi. U karijeri je igrao za Getingen, Galatasaraj, ALBU, Le Man, Kahu Laboral, Montepaski, Nižnji, Makabi Tel Aviv. Prošle sezone je igrao za Lokomotivu Kubanj Saše Obradovića.

Našim ljubiteljima košarke je poznat i po tome što je nosio dres reprezentacije Crne Gore.

Dakle, radi se o dobrom, napadački orijentisanom igraču. Prošle sezone u Evrokupu je odigrao 14 utakmica za Loko i imao prosek od 11,4 poena, 3,2 asistencije i 33 posto šuta za tri poena. Zvezda može da računa da je dobila igrača sa utakmicama u rukama, koji zna da razigra saigrače, ali i pogodi, pogotovo kada je sam. Omiljena pozicija mu je sa 45 stepena u odnosu na koš.

LEVORUK I LUKAV

Ako možete da zamislite lukavog levorukog igrača - onda je to Ročesti baš to. Ima onaj "cim" kada kreće u levu stranu, koja mu je svakako mnogo bolja kada je prodor u pitanju. Sakriva loptu prilikom dvokoraka, pa izvlači šuteve iz džepa i to je jako nezgodno za čuvanje. Neretko tako dobije i faul uz koš. Desna strana prodora mu je slabija, i to je recimo jedna od stvari koje olakšavaju njegovo branjenje.

Naravno, “vrti” dobro u piku, tako da neka se spreme Matijas Lesor, Nikola Jovanović i Milko Bjelica. Moglo bi tu da bude dobrih kombinacija, pa i akrobacija koje bi raspalile Zvezdine navijače, zašto da ne?

S obzirom da je njegov "bekap" Radičević mlađi košarkaš pred kojim je karijera, Ročesti bi mogao da ima veliku ulogu i učitelja u nekom smislu, pored kog bi Radičević mogao da uči i da stasava, pa i pokupi koju fintu i fazon.

Odbrana mu nije zanemarljiva. Nemojte se iznenaditi ako vidite Ročestija kako kidiše u odbrani na protivničkog plejmejkera u ranoj fazi prenošenja lopte. Zna da je iščačka i onda ode sam ka košu i lagano poentira. U košarci kakvu će forsirati Dušan Alimpijević, ovaj segment igre može da mu bude od velike važnosti. Akcenat će biti na snažnoj odbrani, pa ni Ročesti neće biti izuzet od te obaveze. Iako je godinu dana stariji od trenera.

POGLED NA KOŠARKU I SVET

Kako bismo vam što više približili novog plejmejkera Crvene zvezde, pored analize igre i video-klipova, pronašli smo i neke od njegovih ranijih intervjua. I odgovore na zanimljiva pitanja. Jedan nam je posebno privukao pažnju.

Koji je najbolji savet koji si dobio od roditelja?

"Hm... Otac mi je uvek govorio - "Ako postigneš više poena od protivnika, pobedićeš!".

Naizgled banalno. Samo naizgled...

Filozofija košarke u jednoj rečenici.