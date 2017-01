Otkriveno: Jaji Tureu Kinezi mahali sa 31.200.000 evra... On odbio! Sad je Siti na potezu

Novi ugovor ili rastanak?

Nije lako Jaji Tureu. Taman kad je uspeo da izgladi odnose sa Pepom Gvardiolom, vezista iz Obale Slonovače našao se usred internog rata koji vode njegov agent Dmitri Seljuk i Sitijev menadžer. Mesecima unazad njegova budućnost na Etihadu nalazi se na klackalici, a i dalje nije baš jasno da li će dobiti novi ugovor sa Sitijem ili ne.

Na sve to, nadovezali su se i „dosadni“ Kinezi, koji mu nedeljama oko glave mašu silnim milionima. Ali, on i dalje uspeva da odoli! Koliko je Tureu zapravo teško da se mislima usresredi teren otkrio je i Se​ljuk u razgovoru za Skaj Sport. On je, naime, rekao da je Ture pred sobom imao prebogatu ponudu Đijangsu Suninga i ugovor kakav je gotovo nemoguće odbiti. Ture jeste. I to na 600.000 evra nedeljno, odnosno 31.200.000 evra godišnje!

To je više nego duplo u poređenju sa onim što dobija u Mančester Sitiju, gde zarađuje „tek“ 250.000 evra sedmično.

Ture je nedavno, u razgovoru za britanske medije, poručio da se i dalje oseća odlično i da bi vrhunski fudbal mogao da igra bar još nekoliko godina. Iako mu je sada 34. Zato je sada Siti na potezu. Pep Gvardiola je nedavno čak i govorio o Tureu, pa čak i potvrdio da će se o svemu razgovarati uskoro, te da bi veteran mogao da dobije još jedan ugovor sa Sitijem. Verovatno drastično slabiji od postojećeg.

""Sešćemo i razgovaraćemo o ovoj opciji kada se sezona završi. Ocenjujem igrače po tome da li mogu da pruže nešto kada odemo na teška gostovanja na Enfild, Old Traford, Kamp Nou, u Madrid ili Torino. Nema sumnje Jaja može mnogo", poručio je Pep.

(FOTO: Action Images)