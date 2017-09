Ovo mi je najteži meč u karijeri! Momci su ratnici, najveći heroji ovog uspeha

"Slovenija je favorit u ovom finalu. Imaju nekoliko lidera, odličnu hemija, igraju sjajnu košarku. Moj kolega Kokoškov radi fantastičan posao. Razmišljamo o sledećoj utakmici čim izađemo iz ove sale", kaže Aleksandar Đorđević

(Od specijalnog izveštača MOZZART Sporta iz Istanbula)

Četvrto veliko takmičenje – četvrto finale! Selektor Aleksandar Đorđević pozicionirao je Srbiju na najviše pozicije svetske košarkaške mape i za tri godine potpuno okrenuo stvari! Treće finale, treća medalja, ponovo najmanje srebrna!

Posle takvog uspeha vredi samo pružiti ruku i čestitati čoveku koji je bio neviđeni pobednik kao igrač, a to pokazuje i kao selektor!

Čak ni on nije mogao da sakrije neizmernu radost zbog ostvarenog uspeha.

"Bilo je fantastično polufinale. Svi su pokazali fantastičnu košarku. Moji igrači su bili spremni, željni, njihova posvećenost i motivacija nas je nosila i zahvalan sam im beskrajno zbog toga. Oni su pravi heroji onoga što smo postigli. Ti igrači, koji su na terenu, nisu propustili trening od početka. Želja, motivacija i snaga koju su pokazali je ogromna", izjavio je selektor Đorđević posle utakmice.

Analiza protivnika bila je temeljna.

"Imali smo odlično prvo poluvreme. Bili smo spremni za sve što je Rusija spremila za nas. Imali smo problema sa faulovima u jednom delu, bilo je problema i s Jovićem, nije mogao da nastavi meč. Ali, ostali su iskočili. Bogdan, Boban, Micić, Lučić... Kuzmić je bio odbrambeni stub, Marjanović napadački može još mnogo... Za mene je ovo neizmerna radost", ističe Đorđević i nastavlja:

"Šved je bio neverovatan, znali smo da nas tako nešto čeka, ogromnu energiju uložio je Milosavljević da ga sačuva, kao i Bogdanović, što je bio njegov lični izazov. Lučić nam je dao mnogo energije kada nam je bilo potrebno. Daćemo sve od sebe da ovo finale završimo drugačije od prethodna dva".

Subota ostaje slobodna za tim da se oporavi i pripremi za nedeljni okršaj sa Slovenijom (RTS, 20.30).

"Slovenija je favorit u ovom finalu. Imaju nekoliko lidera, odličnu hemija, igraju sjajnu košarku. Moj kolega Kokoškov radi fantastičan posao. Razmišljamo o sledećoj utakmici čim izađemo iz ove sale. Već smo obavili prvi sastanak u svlačionici, a igrači biće tek svesni šta god budemo uradili kada se budu vratili kući. Slovenija je najspremnija ekipa na prvenstvu, ima strašne atlete, apsolutni su favorit u finalu".

Đorđević je još malo govorio o svojim igračima, odnosu sa prvim čovekom Saveza Sašom Danilovićem...

"Napravili smo grupu koja hoda uspravnom glavom. Svi su ponosni i svi se bore za isti cilj. Ovo je prva borba koju vodimo Danilović i ja zajedno ovako. Imamo odnos koji traje više od 30 godina i mnogo toga smo prošli zajedno. Mnogo je emocija oko nas".

Grčke novinare zanimalo je može li Srbija da ponovi uspeh Jugoslavije iz 2001. godine, kada je osvojeno poslednje evropsko zlato?

"Beograd je naš glavni grad, ma koja država bila. Svi smo ponosni, ne znam da li možemo da stignemo do tog cilja, ali znam da ćemo dati sve od sebe", rekao je Đorđević i nastavio:

"Moj ponos i neizmerna zahvalnsot koji nose dres, svima u timu, svi koji su dali doprinos ovoj medalji. Bili su spremni da prihvate savete i kritike od samog početka. Igrači su napravili ogromnu hemiju, oni su ratnici i pobednici i doneli su ovaj mali korak ka ko zna čemu. Mirni smo, staloženi, bili smo u ovim momentima, igramo protiv najbolje ekipe na šampionatu. Igraju košarku punu talenta, tehnike, želje, lepote, vica. Na nama je da odgovorimo na svaki mogući način. Moramo da se usresredimo na taj meč, na to što nas čeka. Ovo je možda najteža utakmica koju sam vodio ikada. Mnogo emocija, sportske tenzije, hrabrosti koju smo sručili na teren".

Srbija je imala ogromnu podršku navijača, što je poseebno obradovalo selektora.

"To je ono što naši igrači osećaju, za to žive. Navijači su naš šesti igrač, ulivaju nam sigurnost, ja volim što je toliko bilo navijača, verujem da će ih biti još više. Da zajedno pobedimo. To je naša poruka zajedništa, ne samo ove, već svih prethodnih godina. Momci su prihvatili ceo ovaj sistem i oni ga nose. To ne može da se istrenira, to su ljudski kvalitet".

