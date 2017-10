Pala odluka u Juventusu: Velika finansijska žrtva zbog Paula Dibale

Stara dama želi da izbegne svaki rizik i eventualni odlazak svog najboljeg igrača

Čelnici Juventusa žele po svaku cenu da zadrže Paula Dibalu u Torinu jer je procenjeno da za fenomenalnog Argentinca ne postoji adekvatna tržišna cena,

Ipak, da bi se izbegao svaki potencijalni rizik njegovog neplaniranog odlaska, neophodno je da postojeći ugovor bude obnovljen i finansijski ozbiljno ojačan.

Dibala je u ovom trenutku jedan od traženijih igrača u Evropi, letos je bio pominjan kao potencijalni naslednik Nejmara u Barseloni, ali je ipak ostao u Torinu. Da će tako biti i u budućnosti potvrđuju reči generalnog direktora Stare dame Đuzepea Marote.

„On je neprocenjiv, mi nismo prodajni klub. Oduvek sam ponavlja da je sudbija u rukama igrača, a on je izjavio da je ovaj klub deo njegovog života. To znači da ćemo moći da napravimo veliku finansijsku žrtvu kako bismo ga zadržali. Uskoro ćemo potpisati novi ugovor, to je ono što je od nas tražio“, otkrio je Marota.

Dibala je fantastično otvorio sezonu u Seriji A i na sedam odigranih utakmica postigao 10 golova, što je samo za gol manje od njegovog prošlosezonskog učinka u italijanskom prvenstvu.

