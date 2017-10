Pare nisu problem, Barsa u januaru još jača

Katalonci znaju na kojim pozicijama jure pojačanja

Iako je Barselona završila letnji prelazni rok sa statusom gubitnika jer je izgubila Nejmara, a nije dovela Kutinja, početak sezone pokazuje da su Katalonci jači nego prošle sezone. Na kraju bi odlazak Nejmara mogao da se pokaže dobitna kombinacija za Barsu jer su zaradili 222.000.000 evra, na rezultatima se ne oseti njegovo odsustvo.

Generalni direktor Oskar Grau je juče potvrdio da Barselona kao sportski kolektiv ima najveći budžet na svetu i da će u janauru moći da dovede bilo kojeg igrača kojeg poželi. Dobro, ne baš bilo kojeg ali retki su oni koji će odbiti Barsu. Grau je istovremeno poslao i poruku da ga na interesuje ako neki klub ne želi da proda igrača i da će navaljivati sve dok je taj igrač potreban Barseloni i želi da dođe.

U ovoj priči su mnogi prepoznali Filipea Kutinja koji se do poslednjeg trenutka letnjeg prelaznog roka nadao transferu u Barselonu, ali je Liverpul bio nepopustljiv. Španski mediji pišu da Barsa još nije odustala i da u u januaru sledi nova ofanziva na Kutinja. A neki izvori javljaju i da je Liverpul obećao Brazilcu da će ga pustiti u januaru, samo da bi igrao u prvom delu sezone jer je bio ljut.

Pretpostavlja se da će Barsi biti potrebno oko 150.000.000 evra za dovođenje Kutinja, ali kako reče Grau: Pare nisu problem, para ima!

Osim Kutinja, Barselona ima još neke mete za januar. Traži se kreativac za sredinu terena i opet je aktuelno ime Žan Mišel Serija iz Nice koji je letos bio na korak od prelaska u Barselonu. Transfer se izjalovio u poslednjem trenutku, a on je potpisao produžetak saradnje sa Nicom. Uz obećanje da će moći da ode za manje od 45.000.000 evra koliko je do tada iznosila njegova otkupna klauzula. Barsa je opet zainteresovana...

Poput mnogih klubova u Evropi, i Katalonci prate razvoj situacije sa Leonom Goreckom. Talentovani vezista Šalkea će biti slobodan na kraju sezone i već ga žele Bajern, Juventus i još neki veliki klubovi. Barsa je među njima.

To su trojica igrača koji bi u januaru mogli da stignu na Kamp Nou i sa kojima bi Barselona bila znatno jača. Doduše, Kutinjo ne bi imao pravo igranja u Ligi šampiona.

Postoji i četvrta opcija. To je kolumbijski štoper Džeri Mina kojeg je Barsa već kaparisala za 9.000.000 evra iz Palmeirasa i ostavila ga u bazilskom klubu na pozajmici do kraja sezone. On bi mogao dođe u januaru u slučaju da neko od defanzivaca napusti klub ili da se povredi.