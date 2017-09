Partizan bez Sume na Mladost, Tošić spreman! Može li Neško opet da naljuti Đukića?

"Videćemo danas kakvo je Sumino stanje i kolika ga pauza očekuje"...

Veličina slova A A A

Posle dvonedeljne reprezentativne pauze naši superligaši nastavljaju bitke za bodove! Na redu su utakmice 8. kola, a branilac trona Partizan dočekuje lučansku Mladost (subota, 21.00).

Glavna vest iz Humske danas je da pored Nebojše Kosovića (duža pauza) i Milana Radina (kartoni) Miroslav Đukić sutra neće moći da računa ni na najskuplje pojačanje proteklog leta - Sejdubu Sumu.

"Suma je dobio jedan nezgodan udarac u derbiju sa Crvenom zvezdom i onda otišao da igra za reprezentaciju. Mi smo mu rekli da preskoči prvu utakmicu, ali je on ipak igrao drugu. Izdržao je oko 60 minuta. Videćemo danas kakvo je njegovo stanje i kolika ga pauza očekuje".

MOZZART KVOTE

Partizan - Mladost Lučani

Kada su u pitanju ostala pojačanja Đukić nema razloga za brigu. Zoran Tošić spreman je za debi kao zapeta puška.

"Bambija znam iz mlađih dana, izrastao je u ozbiljnog igrača. Primer je za sve ostale... On je bitan za nas, ne samo igrački, već i za atmosferu u svlačionici. Vidi se odmah taj dobar odnos sa svima ostalima u ekipi. Momci gledaju šta on radi i to odmah prihvate. Tošić je veliko pojačanje".

Strateg crno-belih samo reči hvale imao je i za Nemanju Antonova.

"Reč je takođe o ozbiljnom igraču, reprezentativcu. Imam slatke muke jer na poziciji levog beka imamo tri ozbiljna igrača (još Nemanje Miletić i Mohamed el Monir). To nam pruža opciju da odmaramo, biramo rešenja"...

O Lučancima Neška Milovanovića bilo je najmanje reči, ali ih je bilo...

"Očekuje nas težak meč, plasirali su se u Evropu, a i izgubili smo od njih u prijateljskom meču. Tada sam bio besan i ljut na moju ekipu".

Novinari su potom Miroslava Đukića podsetili da je u poslednjem meču svog prvog mandata na klupi Parnog valjka pobedio Mladost ubedljivo - 4:0.

"Ja se toga i ne sećam, prošlo je 10 godina", zaključio je šeretski Đukić.

SUPERLIGA - 8. KOLO

Petak:

16.00: (2,90) Mačva (3,00) Čukarički (2,50)

Subota:

16.00: (3,30) Bačka (3,00) Radnički Niš (2,25)

19.00: (14,00) Javor (6,50) Crvena zvezda (1,17)

19.00: (2,15) Spartak (3,10) Napredak (3,40)

19.00: (2,15) Radnik (3,00) Rad (3,50)

19.00: (2,90) Borac Čačak (2,90) Zemun (2,55)

21.00: (1,18) Partizan (6,50) Mladost Lučani (13,00)

Nedelja:

19.00: (2,20) Voždovac (3,00) Vojvodina (3,45)

*Kvote su podložne promenama

Tabela:

(foto: MN Press)