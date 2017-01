Partizan: Sve je plaćeno, dobićemo UEFA na sudu! Neće biti rasprodaje tima, a biće Evrope

„Argumenti su na našoj strani, imamo matematiku kako da sačuvamo kičmu ekipe“, kaže Miloš Vazura, generalni direktor crno-belih

Ako je verovati Milošu Vazuri, Grobari bi trebalo da imaju miran san. I da sanjaju - Evropu.

Generalni direktor Partizana najpre je potvrdio da su crno-beli kaženjeni odlukom UEFA, ali je isto tako napomenuo da se klub žalio Sportskom sudu u Lozani (CAS), istakavši uverenje da će taj organ presuditi u korist srpskog osvajača kupa i omogućiti mu da se na leto takmiči u kvalifikacijama za Ligu šampiona i(li) Ligi Evrope.

Sve povodom informacije iz Niona da je Parni valjak kažnjen zabranom učešća u evrokupovima u prvoj od tri naredne sezone kad to pravo stekne na osnovu rezultata u domaćim takmičenjima.

„Nije to baš tako što svi mediji dvosmisleno pišu. Sad vam kažem, pre 15 dana smo podneli žalbu Sudu u Lozani, a dobra vest je da smo danas isplatili ceo dug. Svim klubovima. U kontaktu smo sa ljudima iz UEFA, rekli su nam da im pošaljemo dokumentaciju kad sve platimo. Posle toga očekujem da naš advokatski tim ode u Švajcarsku i reši sve u što bržem roku. To može da bude u narednih 15 do 20 dana“, predočio je Miloš Vazura u razgovoru za TV Partizan.

Vazura je rekao da je kazna UEFA „preoštra“ i da nijednog trenutka nije bilo sporno navodnih 2.500.000 evra koliko se pominjalo u prvobitnoj informaciji o kazni.

„Mi smo se pod detaljnom istragom našli zbog prvostepene presude usled kašnjenja u predavanju reprograma poreskog duga. To smo pak uradili poslednjeg dana pre isteka roka, ali je ostao drugi deo dugovanja (prema klubovima, op. aut.), zbog čega smo kažnjeni“.

Mladi funkcioner uverava da jučerašnja vest nije poremetila funkcionisanje kluba.

„Partizan radi savim normalno. Ubeđeni smo da je kazna prestroga i da ćemo izmirivanjem dugova dobiti na sudu. Postoji praksa prema kojoj CAS presuđuje u korist klubova. Najbitnije je da smo, na preporuku UEFA, dobili rok da sve obaveze izmirimo do 31. januara“.

Po svemu sudeći, iza ovog slučaja krije se namera Evropske kuće fudbala da pritisne čelnike crno-belih da „srede papire“ i očiste dugove, jer su slične prekršaje pravili i ranije.

„Oni preporučuju da se Partizan kazni, ali da mu se ostavi šansa da do kraja januara izmiri obaveze, na šta se mi i pozivamo. To će nam biti jedan od aduta na sudu. U presudi postoji dosta nelogičnosti, mnogi ljudi su iznenađeni kaznom, kao i mi. Rečeno nam je sve u redu. Odluku smo dobili još 21. decembra, a poslednjeg dana prošle godine uložili žalbu“.

Miloš Vazura je na kraju potvrdio da je Partizan produžio sponzorski ugovor sa kompanijom Telekom na još dve godine i dodao da usled novonastale situacije neće trpеti ekipa koju trener Marko Nikolić naredne sedmice vodi na prvi deo priprema u Sloveniju.

„Nećemo zbog ovoga rasprodati tim. Rešićemo ovaj problem, pošto imamo čvrste argumente na našoj strani. Imamo i matematiku kao da sačuvamo kičmu tima, ali i da prodajama nekih igrača popunimo budžet“, dodao je generalni direktor crno-belih.

