Partizan u Lučanima: Tvrdo do bola

Mladost je jedno od dva teža gostovanja do početka plej-ofa za crno-bele

Osim duela na Čairu, zakazanog za 1. april, nedeljni meč u Lučanima biće najteže Partizanovo gostovanje do kraja osnovnog dela prvenstva. Pravi lakmus papir koji bi trebalo da pokaže može li Parni valjak neoštećen da pregrmi jednu od takozvanih „crnih tačaka“ na putu ka tituli.

Moraće crno-beli dobro da zapnu, jer tim iz Dragačeva na svom terenu deluje, za superligaške uslove, zaista impresivno. Od 12 mečeva kod kuće dobio je čak osam, a pre trećeg poraza, od Novog Pazara minulog vikenda, nanizao je čak sedam mečeva bez poraza. Na njima je primio samo jedan gol, pa je jasno da će golman Nemanja Krznarić predstavljati veliki izazov za goste iz Beograda.

A oni na meč 26. kola Superlige (13.00, TV Arenasport 1).

“Činjenica je da je Mladostizgubila prethodne dve utakmice, međutim, one su odigrane u specifičnim uslovima, splet okolnosti je doveo do takvog završetka (dva poraza). Na našem i stadionu našeg najvećeg rivala, kao i protiv Vojvodine, Lučanci su, ipak, pokazali da umeju da budu neprijatni „velikim“ ekipama“, oobazriv je trener crno-belih Marko Nikiolić, koji će sastaviti ekipu bez povređenog Alena Stevanovića (odsustvuje do kraja sezone), a očekuje se da danas starteri budu isti kao u vanrednom kolu protiv Metalca.

A to znači: Kljajić - Vulićević, Milenković, Ostojić, Miletić - Everton, Janković, Kosović, Leonardo - Tavamba, Đurđević.

MOZZART kvote ---->>>> 2701: Mladost - Partizan 1 (7,50), X (4,30), 2 (1,40)

S druge strane, trener Neško Milovanović očigledno je dobro „namestio“ domaću ekipu, koja bazirana na odličnoj odbrani, beleži dobre rezultate i u napadu se oslanja na Milana Bojovića (10 golova), ali njeni mečevi po pravilu nisu efikasni. Na čak devet od poslednjih deset susreta kod kuće Mladost je ušla u opseg 0-2 gola, pa se nešto slično može očekivati i danas. Pre svega zbog podatka da je Partizan na tri od prethodna četiri gostovanja završavao u istom tipu (0-2).

„Posle dve utakmice koje smo loše odigrali i izgubili, dolazi nam u goste, u ovom trenutku, možda i najteži mogući protivnik. Partizanov niz od 21 utakmice bez poraza je za svako poštovanje, ali igramo na domaćem terenu, cilj je plej-of i bodovi su nam neophodni. Sigurno da se nećemo predati, imamo kvalitet da se suprotstavimo Partizanu i da možemo da napravimo pozitivan rezultat na ovoj utakmici“, optimista je Ivan Milošević, štoper domaćeg sastava u kome neće biti suspendovanog krilnog veziste Saše Jovanovića.

Crno-beli su veliki favoriti. Pre svega što su vezali 21. vezanu takmičarsku utakmicu bez poraza, što jure lidera Crvenu zvezdu, ali i što u ekipi imaju Uroša Đurđevića i Brazilca Leonarda. Njih dvojica su zajedno postigli 25 gola ove sezone pa će biti glavne uzdanice gostiju.

Partizan optimizam bazira i na tradiciji. Protiv Mladosti je prolazio odlično. Od 16 međusobnih susreta dobio je čak 14, davne 1998. godine izgubio je u Lučanima, na istom mestu je oktobra 2015. odigrao 2:2, ali je sve ostale susrete dobijao. Mahom glatko, uključujući i jesenji duel u Humskoj kad je bilo 3:1.

Teško da će ispustiti priliku da još jednom „trojkom“ zadrži korak sa Zvezdom.

(FOTO: MN Press)