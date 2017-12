Partizanov povratak na mesto sloma

Crno-beli pred sobom imaju obavezu da konačno prikažu jednu ozbiljnu igru, da se pomere sa „mrtve tačke“, nošeni mišlju da bi poraz ozbiljno mogao da ugrozi planove o poteri za četvrtim mestom i plej-of kartom

Ne pamti se vreme kada se Partizanu poslednji put našao u sadašnjoj situaciji. Da zameni trenera nasred sezone, da igra nema glavu, ni rep, a da u poslednja dva meseca i na ukupno 14 utakmica ima samo dve pobede...

Posle teškog poraza u Krasnodaru, trećem uzastopnom u svim takmičenjima košarkaši Parnog valjka nemaju vremena za vidanje rana, iako neke od njih čeka suočavanje sa povratkom na mesto prošlosezonskog kraha - u Železnik (TV Arenasport, 19.00).

Parni valjak se vraća na mesto gde je doživela slom u polufinalnoj seriji plej-ofa domaćeg prvenstva, posle čega je usledilo rasipanje ekipe. A sve je počelo odlaskom tadašnjeg šefa struke Aleksandra Džikića.

Od tada, pa do danas, mnogo toga se izdešavalo u oba kluba. Dosta kadrovskih i ekipnih promena, ali je FMP i danas tim koji podjednakov može da se nada pobedi kao i gost iz Humske.

Uz određeno iskustvo teških sudara protiv Budućnosti i Cedevite u poslednje tri sedmice, igrači FMP žele deža-vi i trijumf koji bi, baš kao i proletos, ozbiljno podigao samopouzdanje.

Crno-beli pred sobom imaju obavezu da konačno prikažu jednu ozbiljnu igru, da se pomere sa „mrtve tačke“, nošeni mišlju da bi poraz ozbiljno mogao da ugrozi planove o poteri za četvrtim mestom i plej-of kartom.

To će morati da urade bez povređenog tandema dugajlija Obrad Tomić - Marko Čakarević, ali ni povratnika Đorđa Gagića, pošto klub još nije skinuo BAT blokadu i nema mogućnost registracije novih igrača. Njegov novi debi u dresu Partizana očekuje se već protiv Zadra u prvim danima 2018. godine.

"Utakmica dolazi u nezgodnom trenutku za nas, nakon serije od tri poraza. FMP je atletski sjajna ekipa, igraju veoma dobro i imaju iste ambicije kao mi, a to je plasman u plej-of. Sa druge strane, mi smo svesni šta je potrebno da uradimo na terenu, da bi sutra došli do izuzetno važne pobede. Biće teško na njihovom terenu, ali verujem da smo u stanju da odigramo na visokom nivou i vratimo se iz Železnika sa pobedom", izjavio je Čanak.

Iz Železnika je u međuvremenu stiglo saopštenje da prodaje ulaznica za meč neće biti i da će ulaz biti omogućen samo vlasnicima sezonskih karata FMP.

"Klub ovom prilikom saopštava da će ulaz u halu biti omogućen samo gostujućoj ekipi , stručnom štabu, i upravi kluba, u skladu sa reciprocitetom koji je primenjen za utakmicu regionalne lige (3.kolo), u kojoj je KK Partizan NIS bio domaćin. Iskustvo organizovanja utakmica tokom 2017.godine sa KK Partizan NIS u regionalnoj ligi i polufinalu plej ofa Superlige, pokazalo je da je ovaj model najbolji, kako bi svi u dvorani, ali i pored malih ekrana, mogli da uživaju u pravoj sportskoj predstavi", stoji u klupskoj poruci.

ABA LIGA - 14. KOLO

Petak

Zadar - MZT 105:80

/Bostik 38 - Minčev 17/

Subota

Utorak

