Partizanu ponestalo snage u Francuskoj, jako loša poslednja četvrtina! Da su tu bili Novica i Semjuels...

Limož slavio s 92:83, ubedljivije nego što je to delovalo na parketu

Šteta! Partizan nije izdržao. Iako se držao u egalu na gostovanju Limožu više od tri četvrtine. Francuski sastav je uz nijansu bolju igru tokom susreta i dosta boljom partijom u poslednjoj četvrtini bio bolji s 92:83 i odneo važan trijumf u Evrokupu. Da su u redovima Partizana bili Novica Veličković (povreda) i Samardo Semjuels (viza) bila bi to verovatno malo drugačija priča, ali i ovako igrači Miroslava Mute Nikolića mogu da budu delimično zadovoljni pruženim. Naravno nikako rezultatom.

Kao da je ponestalo snage u poslednjoj deonici, kao i jačine ispod koša koju bi donela pomenuta dva igrača koja su nedostajala.

Kako to obično biva sa Partizanom poslednjih sezona, bila je to utakmica u kojoj je rezultat išao gore dole poput klackalice. Sve vreme je Limož imao malu inicijativu, ali Partizan se nije dao slomiti. Sve do kraja kada ručna kočnica više nije mogla da izdrži. Limož je imao bolji ritam i zasluženo slavio pogocima Hauarda i Buteja te Konklina i Žaitea ispod koša. Tu se videla crno-bela inferiornost u reketu.

Najefikasniji kod Partizana bio je Miler sa 17 poena, dok su Gos i Marinković dodali po 14.

Kritičan period za Partizan bila je prva četvrtina gde je Limož išao na plus osam poena razlike pa je već na startu crno-beli karavan morao da spreči da domaćin ode na veću prednost. To se i dogodilo. Vilijams Gos, Šalić, a potom i Čakarević i Miler držali su Parni valjak u dovoljno dobroj brzini da bude u igri.

U prvih 20 minuta je bio apsolutni obračun u šutu za dva poena. Limož je tako postigao 36 od svojih 47 poena, a Partizan 30 od 41. Bilo je nekoliko lepih napada na obe strane, pik en rolova sa strane i nekoliko zakucavanje.

Limož je na odmor otišao s prednošću od šest poena zbog izgubljenih lopti Partizana, dopuštenih lakih poena, te poena Žaitea pod košem pa se tu video nedostatak Semjuelsa i Veličkovića.

Kakav je stil košarke bio u prvom, takav je bio i u drugom poluvremenu. U trećoj deonici Miroslav Nikolić je držao nisku petorku sa Čakarevićem na četiri i Gavrilovićem na petici pa smo gledali pravu jurnjavu po parketu sa dosta blokova i šuteva iz naskoka. I to je davalo rezultat jer je Partizan bio u rezultatskom egalu što mu je davalo šansu da napadne trijumf iz zasede.

Limož je napravio seriju 8:0 tokom treće deonice i pretio da se odlepi, ali je Vanja Marinković ubacio trojku i pokazao o kakvom se talentu radi. U poslednju deonicu ušlo se s prednošću Limoža od tri poena prednosti.

Poslednjih 10 minuta Limož je otvorio trojkom Hauarda dok je Vilijams Gos promašio na drugoj strani, kao i Andrić. Potom je Partizan došao do poena s poludistance, ali je Konklin počeo da pogađa ispod koša i koriguje promašaje. Pridružio mu se Žaite...

Tada je počeo pad u igri Partizana koji je Limož s par koševa znalački iskoristio. I otišao na visoku prednst.

U ovako izjednačenoj grupi svaka pobeda zlata vredi. Partizan je imao šansu za tako nešto. Sve dok nije izgubio dah i snagu.

EVROKUP (GRUPA C): Limož - Partizan 92:83

Dvorana: Palata sportova

Sudije: Emin Mogulkoč (Turska), Ana Panter (Nemačka), Semen Ovinov (Rusija)

LIMOŽ: Ingliš, Bazile, Konklin 11, Žaite 18, Hejs 9, Morensi 8, Gibson 12, Karter 4, Hauvard 9, Ebo, Cerbo, Butej 21

PARTIZAN: Miler 17, Vilijams Gos 14, Tadić, Aranitović, Marinković 14, Pecarski 4, Gavrilović 10, Andrić, Čakarević 9, Stevanović 7, Šalić 8

GRUPA A

Andora - Levaloa 79:61

/Dijanj 12 - Vejr 14/