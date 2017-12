PATRIOTSKI TIKET(I): Dve pobede s kvotom 13!

MOZZART nagrađuje igrače koji će na svojim tiketima podržati Partizan i Zvezdu

Da je neko u julu rekao da će se u poslednjem kolu Lige Evrope Partizan, sa obezbeđenim plasmanom u 1/16 finala, boriti za prvo mesto u grupi, a Zvezda juriti prolaz na proleće, da li biste mu verovali? Priznajte, teško!

Ali došli smo u tu situaciji. Srpski klubovi napravili su najveći uspeh u poslednjih nekoliko decenija, a večeras imaju priliku da sve to zaokruže i u idealnom scenario zajedno čekaju ponedeljak i žreb za nastavak takmičenja u Ligi Evrope. Crno-beli će na tom žrebu sigurno biti, samo zavisi da li u prvom ili drugom šeširu, dok crveno-beli treba da pobede Keln, kako ne bi osluškivali rezultat iz Londona, gde igraju Arsenal i BATE.

Veliki je dan za srpski fudbal ovaj 7. decembar 2017, a MOZZART je odlučio da ponovo nagradi igrače koji će naše predstavnike podržati i na tiketima, naravno, kroz akciju Patriotski tiket.

TIKET 01 (Pobeđuju i Partizan i Zvezda)

Kako bi to bilo lepo! A nije nemoguće, dokazali su nam to beogradski timovi ove sezone. Kao što je poznato, Keln je u Beograd stigao u dosta okrnjenom sastavu, s novim trenerom, ali i kao takav, nije za potcenjivanje. Međutim, Zvezda ga je savladala u Nemačkoj, pa zašto ne bi mogla i pred krcatom Marakanom? Što se tiče Partizana, njega čeka duel u Kijevu, u kojem će s Dinamom odlučivati o prvom mestu u grupi. Puleni Miroslava Đukića uveravaju da su spremni za osvetu za meč u Humskoj, kada su Kijevljani posle 2:0 stigli do 2:3.

Redovna kvota na keca u Beogradu i dvojku u Kijevu je 11,60, a MOZZART diže lestvicu na 13!

Ako želite da odigrate ovaj tiket, dovoljno je da operateru na bilo kom MOZZARTOVOM uplatno-isplatnom mestu kažete da želite da odigrate Tiket 01.

TIKET 02 (Ne gube ni Partizan ni Zvezda)

Dakle, dve duple šanse. Zvezdi i remi „igra“, ukoliko BATE ne savlada Arsenal usred Londona, što će se, ruku na srce, teško dogoditi. A Partizan s remijem ostaje drugi u grupi, dakle samo ga trijumf vodi na prvu poziciju.

Standardna kvota na dve duple šanse je 2,94, a MOZZART u Patriotskom tiketu nudi kvotu 3,50!

Ako želite da odigrate ovaj tiket, dovoljno je da operateru na bilo kom MOZZARTOVOM uplatno-isplatnom mestu kažete da želite da odigrate Tiket 02.

TIKET 03 (Partizan daje bar jedan, Zvezda bar dva gola)

Iako im remi u prksi odgovara, ne verujemo da će crveno-beli čuvati 0:0. Uostalom, vreme je možda i da im se vrati za se one promašaje u mečevima protiv Arsenala, kao i na gostovanju u Belorusiji. Nije na odmet pomenuti i da će Zvezdini igrači igrati i za sebe jer će na tribinama biti mnogo skauta poznatih evropskih klubova. A gol na ovakvom meču može značajno da podigne cenu... Što se meča u Kijevu tiče, Đukić je poznat kao trener koji ne zna da kalkuliše. A sada za to nema ni potrebe jer mu remi ništa ne menja - ići će sigurno na pobedu, pa je za očekivati da Partizan bar jednom zatrese mrežu.

Kvota na ova dva tipa iznosi 3,37, a samo u MOZZARTU možete odigrati ovaj tiket s kvotom 4,00!

Ako želite da odigrate ovaj tiket, dovoljno je da operateru na bilo kom MOZZARTOVOM uplatno-isplatnom mestu kažete da želite da odigrate Tiket 03.

SREĆNO!