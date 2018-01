PAŽNJA, PAŽNJA! Govori kapiten Milijaš sa poslednjih priprema

"Biće mi čudno bez fudbala, čovek kad ode deset dana na pijacu, pa jedan dan preskoči, malo mu bude krivo. Mlađima je sad bitniji internet od klope i kreveta..."

Još nije definitivno prelomio, ali je blizu odluke da krajem maja (veruje i sa šampionskim peharom u rukama) stavi tačku na karijeru. Nekadašnji reprezentativac Srbije Nenad Milijaš verovatno poslednji put uživa u raskoši Beleka kao profesionalni fudbaler. Troši već treći mandat u Crvenoj zvezdi i ima jasnu ulogu.

Možda nije na nivou od pre deset godina kada je sezone završavao sa dvocifrenim brojem golova i asistencija, međutim u jeseni karijere kao da želi da se pripremi za život posle fudbala. I na utakmicama i na treninzima predstavlja svojevrsnog tutora mlađoj gardi. Ponekad, kao u meču sa litvanskim timom, dovoljno je da pogleda oštro ka Nemanji Radonjiću da ovaj shvati kako je pogrešio.

"Ovo su vrlo verovatno moje poslednje pripreme u Crvenoj zvezdi i karijeri. Još ništa nisam definitivno odlučio, ali sve ide ka tome. Takav mi je ’biznis plan’ za narednih šest meseci. Videću još malo sa klubom i trenerom, tek treba da razgovaramo", nagovestio je u razgovoru za MOZZART Sport Nenad Milijaš da će uskoro u fudbalsku penziju.

Kada neko napravi karijeru kao vlasnik zemunske levice, može slobodno da konstatuje da zna zašto je igrao fudbal. Premijer liga, pet trofeja sa Zvezdom, reprezentacija, Mundijal... Međutim, postoji dan posle, koji hronično izaziva strah kod igrača. Šta i kako posle karijere?

"Jeste to malo neobično, možda i pojedince sve to plaši, ali sa druge strane je lepo. Pa čovek kad redovno ide na pijacu deset dana i onda preskoči jedno jutro, sve mu bude čudno."

Za Milijaša je dobra stvar što zna šta želi posle juna, ukoliko definitivno prelomi da arihivira igračku priču.

"Ostajem sigurno u fudbalu. Tačnije, pokušaću da radim. Razmišljam da završim trenersku školu. Pokušaću da to radim i jako bih voleo. U zenitu karijere o tome nisam razmišljao, jer prosto želiš samo da igraš".

Toko prve pripremne utakmice delovao je kao nekad. Čak se i jedan kolega našalio da ima osećaj da gleda Nenada Milijaša iz 2005. godine. Verovatno na proleće neće imati "ful" minutažu, ali biće važna karika u sistemu Vladana Milojevića. Iz prostog razloga što ima autoritet kod mlađih snaga.

"Pokušavam da im pomognem koliko mogu. Nisam strog, čak bih smeo da kažem da im mnogo popuštam. Mora da postoji poštovanje. Uvek je tako bilo na relaciji stariji mlađi. Ima samo jedna bitna razlika: nekada, da ne kažem u moje vreme, bio si klinac sa 22 godine. Sada to nije tako. Smatraš se iskusnim. Kao tinejdžeri imaju privilegiju da rade sa momcima koje su do juče gledali na televiziji. To je prosto velika škola i šansa. Mada sam uvek za to da odu negde gde će standardno igrati".

Voli da priča o mlađim igračima.

"Oni moraju da budu svesni da je fudbal otišao u tom smeru da su pred očima svima sa 18 godina. Mogu da vrede 5.000.000. Retko ko od njih sada ide na kaljenje. Nekada je takvim statusom mogao da se pohvali samo Dejan Stanković".

Drugačija vremena - drugačije navike. Kapiten Rome Danijele de Rosi je dao onaj antologijski intervju u kojem je istakao kako bi slomio bejzbol palicu na mlađim igračima kada vidi koliko vremena provode na društvenim mrežama. Kapiten Crvene zvezde nije tako radikalan, ali...

"Slažem sa sa De Rosijem, jer nemam nikakve društvene mreže i profile. Ne interesuje me. Sada... možda im ne bi razbio glavu, ali stvarno mnogo vremena troše na te stvari. Međutim, mogu da ih razumem donekle. Samo nek me ne diraju i ne čačkaju. Pomirio sam se da je to sada ’in’. Kada sam bio mlađi, bio bih zadovoljan da imam u hotelu dobru hranu i krevet. Sad svi pitaju kakav je internet. To im je najbitnije".

Kada govori o pripremnom periodu, iskusni vezista je surovo iskren. Ne krije se iza stereotipa o odličnim uslovima.

"Pripreme kao pripreme nikada nisam voleo. Uvek su mi teško padale. Da se ne lažemo - mali broj fudbalera voli ovaj period. Ima onih koji ne igraju mnogo, pa veruju da su im pripreme šansa da se pokažu".

Postoji mišljenje da fudbalerima u Milijaševom dobu prijaju pripreme, čisto da se odmore od porodičnih obaveza.

"Dobro pitanje, ali je nisam takav. Iskreno nedostaje mi porodica. Nisam još u taj fazi da bežim od kuće, valjda neću ni doći do tog stadijuma. Istina, imam više vremena da spavam, jer se ne budim noću", našalio se Milijaš.

Kao neko ko je u tri mandata bio u Crvenoj zvezdi Milijaš je napravio idealan tim saigrača. Njegovi kriterijumi nisu bili samo igrački kvaliteti, već i godine provedene u crveno-belom dresu.

Na golu Boban Bajković, ispred Dušan Anđelković, Savo Pavićević, Milan Biševac i Dušan Basta, u vezi Piksi Kovačević i Dejan Milovanović, po krilima Ognjen Koorman i Boško Jovanović, a u špicu Nikola Žigić i Ričmond Boaći.

Pa šta kažete? Fino izgled.

