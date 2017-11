Pecarski “izazvao“ Lesora, ovaj iskočio iz kadra (VIDEO)

Jedan je tek zakoračio u profesionalne vode, drugi je došao u Beograd jer zna da je srpska škola košarke najbolja u Evropi i da će mu pomoći da izraste u igrača kakav želi da bude. Jer vreme Matijasa Lesora tek dolazi, a šta tek da kažemo za 17-godišnjeg Marka Pecarskog?

Ali u večerašnjem derbiju Partizana i Crvene zvezde u Jadranskoj ligi i jedan i drugi su, ne prvi put ove sezone, pokazali da nisu samo budućnost, već i sadašnjost večitih beogradskih rivala. Prvo je publiku na noge podigao Pecarski, kada je uhvatio jedan skok u napadu i odmah loptu zakucao tamo gde joj je mesto za oduševljenje većinski crno-bele publike u dvorani Pionir.

. @PartizanBC youngster @markopecarski15 rocks the gym with this powerful two-handed dunk! #ABALiga #PARCZV pic.twitter.com/B5aJwKwfWg

Nije se dugo čekalo na odgovor. Lesorov je bio u NBA stilu. Sad je to popularan termin: monstruozno zakucavanje. Ako ćemo baš da preturujemo, a red je kad su ovakvi potezi u pitanju, samo što nije probio tavanicu.

Bez obzira da li ste na strani Partizana ili Zvezde, ako ne volite ovakve poteze ne volite ni košarku.

.@kkcrvenazvezda big guy @ThiasLsf in episode - My dunk is stronger than your noise! #ABALiga #PARCZV pic.twitter.com/1BJEteYn4B